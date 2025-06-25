到底有沒出國？她在國外大喊「別再說中文了」：搭船以為澎湖釣小卷

因距離較近且價格實惠，許多人暑假會前往韓國旅遊。一名網友發文，稱她去韓國釜山旅遊時，旅客全是台灣人，根本沒出國的感覺，讓她忍不住直言：「麻煩在釜山的台灣人不要再講中文」。

一名網友在Threads發文，表示她近日前往韓國釜山遊玩，旅途中發現許多遊客都是講中文的台灣人，「搭個船都以為是在澎湖夜釣小卷」，甚至不小心撞到人都是說「不好意思」，釜山台灣人密度太高，讓原PO不禁大喊「不要說中文了」，不然感覺「根本沒有出國」。

此文一出，不少網友也很有共鳴，感嘆在韓國的台灣人太多，「釜山台灣人密集度感覺比首爾還高」、「不誇張，同一位大姐我可以在釜山連3天都碰到，還坐同一班機回台」、「男友在濟州島，他說今天在躺海灘會有自己在墾丁的錯覺」、「釜山路上都是台灣人，我們吃刀削麵姨母還問我們說是台灣人很愛吃刀削麵嗎」。

也有網友指出台灣的知名景點也很多外國人，「相反的，在週末的松菸華山，外國人多到我以為我出國了」、「我上次在士林夜市都聽到韓語、日語、廣東話，我以為我到國外了」、「去饒河街吧，昨晚去10個有3個都是外國人，而且還不同膚色」。

還有網友分享其他國家也有很多台灣人，「我在日本的唐吉訶德也覺得自己在屈臣氏」、「我連在飛機13個小時外的奧地利薩爾斯堡都各種台灣團」、「大阪心齋橋更慘，連店員都講中文」、「同事之前去大阪的藥妝店，也懷疑自己到底有沒有出國，差點以為在康是美」。