喊「最ㄅㄧㄤˋ」流行語的七年級生已不再年輕？ 他感嘆：都禿頭了

七年級生（民國70年到79年出生者）現在已經35-44歲，日前有位網友感嘆「我們七年級生，是不是已經不算年輕人了？」他細數以前流行的詞彙、用語，如「最ㄅㄧㄤˋ」、「最酷」等詞語，都已經慢慢成為時代的眼淚，讓他感嘆「我們真的不再年輕了嗎？」對此，有人幽默回應「我都禿頭了」。

一名網友在PTT發文表示，七年級生是不是慢慢不算年輕人了？當年的流行用語如「最hito、最ㄅㄧㄤˋ、最酷、最炫的」，以及喜歡跟同學「去西門町壓馬路」，畢業跟同學寫畢業紀念冊，上面祝福對方「百事可樂」「一帆風順」「步步高升」，娛樂時間看電視節目「麻辣鮮師、少年特攻隊、我猜、周日八點黨」，原PO感嘆「七年級生真的已經不再年輕了嗎？」

文章曝光後，許多網友共鳴表示「保底的已經是35歲了」、「都中年人了」、「早就已經老屁股了」、「是啊，我八年級生都覺得自己老了」、「八年級生都是老人了，現在七年級都在談論股票，哪裡年輕？」、「我六年級生，已經參加同學的告別式了」、「百事可樂是什麼梗？」、「七年級生是開始要面對慢性病的時候」、「我的祖父母都快要全部過世了，我自己是百病叢生」、「白髮都長出來了，別再問」、「我都禿頭了」。

但也有人安慰「心態年輕就好，40歲後本來就不是年輕人了」、「ㄘㄟˊ 心態還很年輕呢」、「這年代就算外表心態年輕，年過40就要認老」、「我七年級生，心態停留在20幾歲，但體力明顯下降了」。