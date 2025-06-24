女搭捷運疑惑「兩側空位都沒人坐」 大票男生吐心聲：真的會怕

台北捷運是不少人上下班的交通工具，一名女網友好奇，搭乘捷運時，為何明明身旁有空位，還是有不少人選擇站著不坐？貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名女網友在社群平台「Threads」表示，每次搭捷運，明明左右兩側都有空位，但為何大家寧可站著，也不願坐她身旁？更直言「先說前提！我沒有各種怪味、奇怪的行為…」。

貼文一出後，不少男網友表示「男生真的會怕，尤其那種一看就是漂亮的女生更不能接近」、「我自己是男生都避免跟陌生女生坐一起，如果真的要坐我也會隔一段距離，案例太多，不想被當噁男」、「通常空位旁邊是女生我不會坐，很怕被誤會或讓對方感到不舒服，除非身體有狀況，不然我寧願站著」、「我不會特意坐女生旁邊，尤其是漂亮，穿搭比較性感的，單純就是避免麻煩、被誤會」。

不過，也有部分網友認為不用想太多，回應「只是單純不習慣旁邊坐不認識的人，加上車程不長站一下就到了」、「我覺得就只是大家都不想坐在別人旁邊，都希望中間空一個位子」、「不需想太多，會坐的就會坐，不想坐太擠了就不會坐」、「搭捷運我基本上會拒絕跟別人有機會貼到身體的位子」、「已經坐整天，搭車想站一下」。