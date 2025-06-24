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智商稅？他花2千吃無菜單日料不懂差異 網反曝1優勢：省下來

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友分享，近期去體驗超過2000元的無菜單料理，雖然餐廳氣氛、擺盤完勝一般壽司店，但食材吃起來覺得差不多，疑惑是否「繳了智商稅？」示意圖／ingimage
一名網友分享，近期去體驗超過2000元的無菜單料理，雖然餐廳氣氛、擺盤完勝一般壽司店，但食材吃起來覺得差不多，疑惑是否「繳了智商稅？」示意圖／ingimage

你平常會去吃無菜單料理嗎？一名網友分享，近期去體驗超過2000元的無菜單料理，雖然餐廳氣氛、擺盤完勝一般壽司店，但食材吃起來覺得差不多，疑惑是否「繳了智商稅？」。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在PTT以「無菜單日式料理是智商稅嗎？」為題，指出近期花2000多元體驗無菜單日式料理，覺得餐廳氛圍、擺盤完勝一般壽司店，但對食材比較不解，覺得鮭魚、鮪魚、比目魚、蝦子吃起來都跟連鎖壽司店差不多，唯一有差的是干貝和海膽，讓他直言「為了這兩樣，要多花兩倍以上的錢超盤」。

貼文一出後，不少網友都表示「手法也沒特別不一樣嗎？怎麼可能」、「這樣很好啊，反正你的舌頭吃不出來，省下來！」、「吃不出來差異以後也別吃了」、「你如果只想吃鮭魚，就去吃爭鮮就好，他們是大盤商品質不差，你花個1000去吃到吐」、「你可以迴轉壽司鮭魚吃到飽就好」、「木舌很好啊，像我1000/人以上的價位，我就幾乎分不出來了，吃到2000以上也只覺得好貴」。

不過，也有內行網友分析，2000元的無菜單料理，只是價格固定的套餐，不等同真正的「Omakase（無菜單料理）」，回應「2000的無菜單應該真的只是無菜單，不會是omekase等級的」。

鮭魚 迴轉壽司 海膽

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