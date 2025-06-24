智商稅？他花2千吃無菜單日料不懂差異 網反曝1優勢：省下來

暑假到來，許多人都會出國旅遊，日前有位網友驚呼，同學都要飛去日本玩，讓他忍不住好奇問「你們暑假都有附贈日本機票？」對此，有許多人PO出日本旅遊照，開心回應「有附贈喔！我三個月前就申請好的」、「我在日本了」、「朋友每個都有發出國旅遊，我覺得他們都是富二代」。

2025-06-23 17:49