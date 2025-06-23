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現代女性還想當「醫師娘」？ 網曝最佳老公選擇：1職業才是主流

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友好奇「現在女生還想當『醫師娘』嗎？」圖片來源／ingimage
一名網友好奇「現在女生還想當『醫師娘』嗎？」圖片來源／ingimage

許多女性在選擇伴侶前，會了解對方的職業與喜好。日前有位網友好奇，「現在女生還會把醫師娘當成夢想嗎？」他指出，以前年代女生都想嫁給醫生，不知道到了2025年，醫生一出來，大多數女生還會貼上去嗎？對此，網友看法不一，有人認為「現在嫁給工程師才是主流吧」。

一名網友在PTT發文表示，以前年代的男生，只要職業是醫生、政商或是高階公務員，都在結婚市場非常吃香，特別是醫生，廣義上可以讓生活無慮，女生都想要嫁給醫生，不管對方的外表跟個性。原PO疑惑，「不知道2025年了，醫生一出來，大多數女生會貼上去嗎？」

文章曝光引來不少討論，「正妹這麼多，高富帥資產階級排一排，總會輪到醫師」、「現在資訊發達，正妹應該也會看醫師的工作地點和科別」；但也有網友認為醫師現在不吃香了，「我倒覺得年輕醫師賺錢太慢，一個月才10-20萬，比不過詐騙集團」、「醫生除非外科或自己開業，不然年收連300萬都沒有了」、「現在女生比較想自己當醫生、律師、會計師吧」、「醫生陪伴另一半的時間太少了」、「現在嫁給工程師才是主流吧」。

先前《聯合新聞網》報導，有女網友被不同男子追求，一名是年薪300萬的工程師，另一位則是年收租金150萬的房東，多數人直呼「秒選房東，房東才有空陪小孩，家庭生活快樂很多」，因此除了醫師以外，年收與生活品質，也是許多人考量點。

醫生 工程師 另一半

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