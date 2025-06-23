暑假一到同學全在日本 他笑問：放假送機票？

暑假到來，許多人都會出國旅遊，日前有位網友透露同學都要飛去日本玩，讓他忍不住好奇問，「你們暑假都有附贈日本機票？」對此，有不少人PO出日本旅遊照，開心回應「有附贈喔！我三個月前就申請好的」、「我在日本了」、「朋友每個都有發出國旅遊（照片），我覺得他們都是富二代」。

一名網友在Threads發文表示，才剛要過暑假，結果同學們都已經準備要出國旅遊了，讓他驚呼「蛤…你們暑假都有附贈日本機票喔？」沒想到貼文曝光後，引來200多則留言。

許多網友很有共鳴，「我朋友每個都在發出國旅遊（照片），覺得他們是富二代」、「我跟男友也個別領取了一張前往日本的機票」、「的確感覺人手一票」、「有喔，我三個月前就申請了」、「現在在日本，剛看到這篇文章」、「現在人手一張日本機票了」、「政府統一發放」。

但也有人幽默表示，「我有附贈暑輔體驗和重補修體驗票，可轉賣」、「蛤？你們都還有暑假喔？」、「我的暑假附贈一個月實習體驗券（系統自動兌換）」、「售一張暑輔專卡、多張重補修，需多帶，加上附小禮物（school請假證明特典）」、「我的附贈暑輔全套：複習講義x9，加上跟平常一模一樣的課表」、「我可以贈送澎湖機票，以及2個月滿滿補習班的愛」。