「維他命C＋鋅」去痘神器？皮膚科醫師傻眼：診所直接收掉

網路發達的時代資訊流動快速，不過也要篩選假資訊。一名網友在Threads透露，近日看診聽從皮膚科醫師建議，調整日常作息並服用「維他命C＋鋅」，沒想到痘疤通通不見，讓他忍不住感嘆「太神了」。

原PO表示上次看診聽皮膚科醫生的建議早睡、喝水，搭配吃鋅和維他命C，沒想到現在痘疤真的直接不見，對此他忍不住大喊，「仁心仁術，省了幾萬元雷射費，太神了」，並在貼文底下附上商品連結，強調朋友們吃了皮膚也都變好。

對此，皮膚科醫師黃彥愷看了非常傻眼，在Threads直言如果所有痘疤吃維他命C和鋅都會自己消失，那他甘願將皮膚科診所直接收掉，改加盟手搖店。

貼文也引發許多網友熱議，「有誰懂點進留言想看有什麼文獻佐證的時候，但只看到分潤連結的絕望感」、「那我改開宮廟好了，喝符水治痘痘」、「維他命C跟鋅是好東西，但不用過度神化它」、「我不是吃維他命C啦，我是擦維他命C精華，一個禮拜真的淡掉，現在幾乎沒了，早上有防曬」。

也有人詳細解釋，「推測醫生的意思是維他命C主要用來『淡化色素型痘疤』，對預防新痘或凹疤無法完全代勞」，表示保健品不是萬能替代藥物，如果單吃維他命C、鋅這類的保健食品解決一切痘痘問題，純屬想太多」，醫師在貼文下表示認同。