快訊

以牙還牙！伊朗伊斯蘭革命衛隊揚言報復美國參戰

伊朗若封鎖荷莫茲海峽…亞洲這4國首當其衝！最慘情況曝光

從呼聲高到官司纏身！林岱樺遭起訴身型消瘦 「市長夢碎」競選團隊幾乎崩解

「維他命C＋鋅」去痘神器？皮膚科醫師傻眼：診所直接收掉

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友指出維他命C和鋅可以有效去痘疤，但卻被皮膚科醫師吐槽。 示意圖／ingimage
一名網友指出維他命C和鋅可以有效去痘疤，但卻被皮膚科醫師吐槽。 示意圖／ingimage

網路發達的時代資訊流動快速，不過也要篩選假資訊。一名網友在Threads透露，近日看診聽從皮膚科醫師建議，調整日常作息並服用「維他命C＋鋅」，沒想到痘疤通通不見，讓他忍不住感嘆「太神了」。

原PO表示上次看診聽皮膚科醫生的建議早睡、喝水，搭配吃鋅和維他命C，沒想到現在痘疤真的直接不見，對此他忍不住大喊，「仁心仁術，省了幾萬元雷射費，太神了」，並在貼文底下附上商品連結，強調朋友們吃了皮膚也都變好。

對此，皮膚科醫師黃彥愷看了非常傻眼，在Threads直言如果所有痘疤吃維他命C和鋅都會自己消失，那他甘願將皮膚科診所直接收掉，改加盟手搖店。

貼文也引發許多網友熱議，「有誰懂點進留言想看有什麼文獻佐證的時候，但只看到分潤連結的絕望感」、「那我改開宮廟好了，喝符水治痘痘」、「維他命C跟鋅是好東西，但不用過度神化它」、「我不是吃維他命C啦，我是擦維他命C精華，一個禮拜真的淡掉，現在幾乎沒了，早上有防曬」。

也有人詳細解釋，「推測醫生的意思是維他命C主要用來『淡化色素型痘疤』，對預防新痘或凹疤無法完全代勞」，表示保健品不是萬能替代藥物，如果單吃維他命C、鋅這類的保健食品解決一切痘痘問題，純屬想太多」，醫師在貼文下表示認同。

由 @isabellathatgirll 發佈
在 Threads 查看

維他命 皮膚科

延伸閱讀

掉髮年輕化！營養師曝「6關鍵習慣」：這樣吃改善落髮體質

就是他！王大陸閃兵「御用替身」 15萬交保真面目首曝光

荔枝高維他命C直逼奇異果，一天能吃幾顆？3原則吃荔枝不怕「中毒」！

維生素D3助延緩老化！補充3重點 活性與非活性差很大、攝取量也關鍵

相關新聞

「維他命C＋鋅」去痘神器？皮膚科醫師傻眼：診所直接收掉

網路發達的時代資訊流動快速，不過也要篩選假資訊。一名網友在Threads透露，近日看診聽從皮膚科醫師建議，調整日常作息並服用「維他命C＋鋅」，沒想到痘疤通通不見，讓他忍不住感嘆「太神了」。

搭計程車錢找不開誰的責任？日網紅連跑兩超商換零嘆：被台灣洗腦了

搭計程車時應該備著零錢嗎？來自日本的網紅三原在Instagram發布影片喊「被台灣洗腦了」。原來是近日Tiktok上有一位日本女網友與計程車司機起爭執，原因是兩方都認為對方應該準備零錢。對此，三原表示多數日本人都認為應該由司機準備，然而在台灣「零錢」卻好像是乘客的責任。

三句不離買車買房…她嘆工程師聊天好無聊 一票網友共鳴：懷念以前

出社會後朋友們聊天的話題一定會有所改變。一名女網友發文，稱她和工程師朋友聊天都很無聊，不是聊買車買房，就是聊投資的事，坦言「很沒參與感」，對此，不少網友也有共鳴，直言「很懷念以前的時光」。

獨旅奇怪嗎？29歲女不想當「連體嬰」享受自由 同好喊爽唯有1缺點

獨旅時應注意什麼才能確保安全呢？一名29歲女網友發文，稱她有過3次獨旅經驗，真心認為一個人很自由，不用顧慮別人，對此，有網友提醒女生一個人獨旅時不要去治安差的地方、登山最好有伴，也要隨時準備替代方案，才能保障安全。

騎車載1歲寶寶出門 竟收到500元罰單！他傻眼：只能開車出門？

你有載寶寶騎機車出門過嗎？一名男網友分享，近期載1歲半的寶寶出門，因為頭太小沒有適合的安全帽，結果竟收到500元罰單，讓他相當傻眼。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

電鍋外鍋該放自來水還是飲用水？兩派網友掀論戰

電鍋是不少家庭的必備電器，一名網友分享，自己使用電鍋時，外鍋會倒入自來水，但朋友卻說水氣蒸發會附著雜質在食物上，讓她相當驚訝。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。