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搭計程車錢找不開誰的責任？日網紅連跑兩超商換零嘆：被台灣洗腦了

聯合新聞網／ 綜合報導
網紅三原指出台灣與日本對計程車誰該準備零錢有不同看法。 示意圖／ingimage
網紅三原指出台灣與日本對計程車誰該準備零錢有不同看法。 示意圖／ingimage

計程車時應該備著零錢嗎？來自日本網紅三原慧悟在Instagram發布影片喊「被台灣洗腦了」，原來是近日TikTok上有一位日本女網友與計程車司機起爭執，原因是兩方都認為對方應該準備零錢。對此，三原表示多數日本人都認為應該由司機準備，然而在台灣「零錢」卻好像是乘客的責任。

三原分享，自己近日在台灣搭計程車也遇到一樣的問題，司機的做法卻是讓他跑了兩家超商換零錢，而當下的他也沒有覺得不妥，事後看到這則影片才驚覺「這真的是對的嗎」，因此他很好奇台灣在地人的想法。

對此，網友們紛紛回覆「人太好了」、「台北很多地方停車不方便，所以也不好換錢，基本上司機要準備，不得已時也會遇到像你一樣的情況」、「本來就應該司機準備啊，誰做生意不準備零錢」、「我是台灣人，但是我覺得你被司機坑了，就算要換錢也是他去換啊」、「本來就該司機準備啊，誰做生意不準備零錢還要浪費時間讓客戶去換」。

也有網友建議互相體諒，「我會坐車前先預備一些100塊的，如果司機沒錢找，偶爾幫一下也可以」、「為了必免爭吵，我也是會下車換錢」、「我覺得是先看態度再看情況的互相體諒以及理解」、「看影片覺得你超善良，在台灣也是讓司機去處理喔，除非我心情好，有時候也可以給司機一些零錢不用找當小費」。

TikTok原影片下方也有許多日本網友留言「本就是司機該做的」、「運輸業又不是服務業」、「如果是我我會去超商買咖啡給司機」、「挺司機的人讓我吃驚，做生意的話當然要找零」、「司機應該先告知沒有零錢的」、「司機當然要準備，那是工作」。

零錢 計程車 網紅 日本

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