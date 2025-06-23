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三句不離買車買房…她嘆工程師聊天好無聊 一票網友共鳴：懷念以前

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友稱和工程師朋友聊天都很無聊，不是聊買車買房就是聊投資的事。圖／ingimage
一名女網友稱和工程師朋友聊天都很無聊，不是聊買車買房就是聊投資的事。圖／ingimage

出社會後朋友們聊天的話題一定會有所改變。一名女網友發文，稱她和工程師朋友聊天都很無聊，不是聊買車買房，就是聊投資的事，坦言「很沒參與感」。對此，不少網友也有共鳴，直言「很懷念以前的時光」。

一名女網友在Dcard發文，表示每次跟她的工程師朋友見面聊天，聊的話題總是很無趣，總是在聊買車買房和投資，一見面就在講誰的房子地段好、股票ETF漲多少或研究理財工具等話題，讓她都沒有參與感，「好像沒賺六位數都插不上話」，她只是想聊生活上的事，最後話題又會變成買房和投資。

原PO表示，她知道朋友不是故意，生活重心也都是這些話題，但距離感越來越遠，工程師雖然工作穩定，但總感覺他們對生活沒有熱情，也不知道如何相處，很懷念以前什麼話題都能聊的時光。

此文一出，不少網友也有共鳴，「我也是工程師，真的有感出社會後以前同學話題都變這些，很懷念以前隨便亂聊談生活趣事的時候」、「妳的感受我懂，確實很多工程師是這樣，雖然也有少數比較多元化」、「能理解，一段時間見一面，明明可以分享的生活有很多面向，他們卻一直在聊房子、投資」。

也有網友認為聊生活相關的話題很正常，「可能年紀到了，就只喜歡聊一些很實際的東西吧」、「這是出社會一段時間的人都一定會聊的話題，什麼職業都是，很正常」、「其實他們聊的很正常，只是如果都聊這些就表示他們生活除了這些，剩下就是一成不變的規律作息，成年人有些人可以享受生活，但有些只能規律生活」。

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