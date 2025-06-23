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獨旅奇怪嗎？29歲女不想當「連體嬰」享受自由 同好喊爽唯有1缺點

聯合新聞網／ 綜合報導
一名29歲女網友熱愛獨旅，真心認為一個人很自由，不用顧慮別人。示意圖，非新聞當事人。 圖／ingimage
一名29歲女網友熱愛獨旅，真心認為一個人很自由，不用顧慮別人。示意圖，非新聞當事人。 圖／ingimage

獨旅時應注意什麼才能確保安全呢？一名29歲女網友發文，稱她有過3次獨旅經驗，真心認為一個人很自由，不用顧慮別人。對此，有網友提醒女生一個人獨旅時不要去治安差的地方、登山騎車最好有伴，也要隨時準備替代方案，才能保障安全。

一名女網友在Dcard發文，表示她目前29歲，從來沒出國過，之前參加過員工旅遊，跟朋友旅遊4次過，但仍然更偏好「獨旅」，即使被他人告誡過女生一個人旅行「很危險」。

原PO表示，她認為自己一個人旅行很自由，既不用照顧別人，也不用跟著他人像「連體嬰」一樣一起走，自己想吃什麼吃什麼，不用考慮他人的感受，並且跟別人旅行目的不同，自己一人反而更自在。

此文一出，不少網友提供確保安全的方法，「獨旅只要出發的那一個人知道就好，不是同行者不需要知道」、「不要去治安太差的地方，晚上不要跑去人少的地方應該就還好」、「登山、出國騎車租車最好還是有伴，因為出事真的會超級無助」、「到某個不熟地點要準備一些方案，像是大雨了要去哪裡，緊急狀態有沒有誰或在地的朋友可以支援聯繫」。

也有網友分享獨旅的好處，「獨旅的好處就是不用在意別人眼光，除了住宿沒有分母之外，根本超爽的」、「注意安全的話去哪都很自在，習慣規劃一切照顧別人的人，真的自己獨旅比較輕鬆」、「我也超愛自己國內獨旅，不用看別人臉色，不用特別安排，想幹嘛就幹嘛，輕鬆自在」、「我自己騎車環島，獨旅就是，累了可以隨時停下來，休息完了可以隨機出發」。

獨旅 國旅 出國旅遊

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