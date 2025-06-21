騎車載1歲寶寶出門 竟收到500元罰單！他傻眼：只能開車出門？

你有載寶寶騎機車出門過嗎？一名男網友分享，近期載1歲半的寶寶出門，因為頭太小沒有適合的安全帽，結果竟收到500元罰單，讓他相當傻眼。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名男網友在臉書社團「爆料公社公開版」表示，因為太太出門上班，沒人顧小孩的狀況下，他只能騎車把1歲半的寶寶帶去公司，過程用背袋綁在胸前，沒想到卻因為寶寶沒戴安全帽，被路人檢舉，收到500元罰單。

這名男網友進一步說明，因寶寶的頭還太小，市面上完全沒有符合頭型且有安全帽標章的產品，加上Google查詢顯示「2歲以下小孩因頸部、脊椎發育尚未完全，不適合戴安全帽」，讓他質疑根本沒有合法的方式，騎機車載2歲以下小孩出門，無奈直言「難道帶2歲小孩以下出門只能開車？」。

貼文一出後，不少網友都表示「確實違規，很尷尬的情況」、「理論上法規就是這樣，好像無解」、「出車禍的時候就是沒有安全帽啊」、「可以用嬰兒防護帽之類的吧」、「先不說安全帽的問題，你把小孩背前面是當成安全氣囊用嗎？」、「可能要搭公車」。

不過，也有部分網友分享自身經驗，回應「我曾經申訴『買不到嬰兒用安全帽』，最後有撤單」、「我是給小朋友帶幼兒學步用的，雖然不符合安全帽規定，但警察沒有抓過」、「我女兒1歲就給她戴安全帽了」、「我帶1歲多孫女出門時也被檢舉過，當時是自己認了」。