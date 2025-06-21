電鍋外鍋該放自來水還是飲用水？兩派網友掀論戰

電鍋是不少家庭的必備電器，一名網友分享，自己使用電鍋時，外鍋會倒入自來水，但朋友卻說水氣蒸發會附著雜質在食物上，讓她相當驚訝。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在PTT以「電鍋外鍋的水大家會用飲用水嗎？」為題，指出自己一般都放自來水，但朋友都是在外鍋加飲用水，怕水氣蒸發後，會有雜質附著在食物上，讓她好奇發問「大家平常會特別在意這個嗎？還是其實我太粗魯了？」。

貼文一出後，不少網友都表示可以用自來水，指出「接近100度的水蒸氣，自來水、飲用水有差嗎？」、「自來水+1，只有湯用飲用水」、「雜質會沉澱在鍋底，水蒸氣就純水」、「蓋子乾淨比較重要」、「雜質只會黏在鍋底吧」、「飲用水不是也是自來水煮沸的嗎？」、「說個笑話，蒸餾水有雜質」。

不過，也有部分網友認同用「飲用水」，回應「都是直接用熱水機的飲用水，也比較快，或是煮過的水，不會用自來水」、「熱開水+1，但要說怕髒，電鍋外鍋也沒多乾淨」、「我是用飲用水」、「我會用飲用水，不然外鍋容易有水垢」、「我都用過濾水」。