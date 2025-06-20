依賴成藥撐著？ 《做工的人》作者驚見案場內藍白領「大量備藥」

身體不適時，你會選擇去看醫生，還是服用成藥呢？著有《做工的人》、《如此人生》的作家林立青近日在社群平台透露，他觀察到從去年開始案場內的成藥數量較過往有增加跡象，從過往出於基層工作者，到最近幾個月連經濟較寬裕者也會備著成藥。此變化讓林立青困惑，成藥的增加是因為溫差變化大，還是只求速效減緩身體的小病小痛？

作家林立青在個人臉書專頁「林立青」發文表示，早在幾個月前，雖然案場的成藥就有增加趨勢，但是多數都落在如小型攤商、自營工人、服務業、外送員等基層工作者身上，但是這幾個月來也有經濟較寬裕的人會備著成藥，只是這些成藥是日本代購進口的。

林立青再進一步比較，以前常看到成藥的空罐堆積成山的景象，但現在目光所及的是，愈來愈多未開封的藥物被整齊放置在特定區域。

林立青也猜想，會是因為天氣溫差變化大，大家依賴成藥撐著，希望天氣轉好；還是內心苦悶，只求速效舒緩小病小痛？

林立青回憶，有天自己算著帳時感到心煩，後來身體感受悶熱，頭也昏痛起來，於是朋友拿出一罐成藥給他，林立青藉此很快在沙發上熟睡，一覺醒來便舒服很多。

有網友透露自己也依賴成藥，「我算白領，我的觀察，疫情後我也很依賴成藥，因為看醫生實在是非常耗費時間成本的事，診所要花半天、去大醫院常常是一整天」；但是也有人認為還是要找其他方式代替成藥，「上班到一半突然不舒服，（服用成藥）真的是很快速的方法，但真的不舒服還是得找醫生，畢竟成藥短暫，醫生才是真正解決問題的人」、「悶熱的天氣中到案場，雖然自以為撐得住，但無形的壓力還是大到會傷身。我覺得每隔1、2小時去沖個涼、到戶外換換氣、喝喝水，應該比吃成藥好」。