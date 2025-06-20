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醫生薪水都很多？網點名兒科、中醫低薪 這2科薪資高

聯合新聞網／ 綜合報導
不少網友認為小兒科和中醫薪水不高，精神科和放射科反而不少。 示意圖／ingimage
不少網友認為小兒科和中醫薪水不高，精神科和放射科反而不少。 示意圖／ingimage

醫生給民眾的印象除了專業、救人第一以外，優渥的高薪也讓不少人羨慕。有一名女網友好奇提問，通常整形外科、牙科、耳鼻喉科都比較好賺，那有哪幾科的薪水是比較低的？貼文引起不少人討論，自己開業被認為是最容易賺錢的管道。

原PO在PTT以「醫生哪一科薪水最低？」為題發文，她說一般人都知道醫師裡面，通常是整形外科、牙科、耳鼻喉科等科別比較好賺，薪水比較高，因此很好奇有哪幾科的薪水反而比較低，又有多低呢？

貼文引起熱議，其中小兒科和中醫意外被不少人點名較低薪，「小兒科」、「兒科吧？自費項目少+少子化」、「小兒科吧，之前疫情期間沒人敢出門，小兒科冷清到爆」、「在醫師法範圍內的職業，整體來說收入最低的應該是中醫吧」、「中醫太競爭了，健保點數不高，還是西醫比較好，想賺錢不建議走中醫」。

但多數人認為精神科和放射科醫師薪水反而很高，「精神科聽說還蠻搶手的耶，不知道為什麼」、「精神科診所生意都蠻好」、「精神科怎麼可能會收入不好，精神科的障礙症大多都是長期用藥」、「放射科的薪水排名很前面呢，是不是搞錯什麼？」、「是放射科醫師，薪資當然高」、「放射科有很多自費檢查，打報告也是論件計酬，（民眾）有能力配合自費報告、做自費侵入性檢查，沒有想像中的差」、「放射科醫師都打報告抽%賺錢的，怎麼會薪水不高？」、「放射科絕對不低，而且其實算cp高的，如果願意去東部4-50萬跑不掉」。

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