聽新聞
0:00 / 0:00
Facebook台灣八成人「這樣唸」！三萬人共鳴：台灣人的舌頭很懶惰
社交軟體你都怎麼唸？一名網友在Threads提問，觀察到許多人會把Line叫成「賴」、Threads叫成「脆」、Instagram(IG)叫「哀居」，唯獨Facebook唸作「臉書」，想知道其中緣由，網友回覆「台灣人的舌頭很懶惰」。
貼文發布後吸引3.4萬人按讚，有網友表示「非死不可太長，臉書簡潔」、「我想的是英文拆開的話，單字Face臉book書，所以就臉書了」、「你沒發現非死不可是四個字嗎」、「越簡單的稱呼越多人用」、「因為非死不可不吉利，台灣人不喜歡講不吉利的話」、「就是兩個音節限制，三個字就太長了」、「打字不用換鍵盤」。
也有人分享「講『F逼』的人更多」、「我聽過誒浮逼」、「最好是，我們都唸誒腐逼」、「沒誒，我們都說『ㄟ腐B』比較多」、「我都說FB」、「才沒有呢，我前主管都管Line叫『耐』」、「我聽到的都是『A唬B』」、「FB是六年級七年級講法，臉書是八年級九年級」。
還有人討論其他英文「我很需要ChatGPT」縮寫，每次打它都好煩躁」、「那為什麼Watson叫屈臣氏」、「難怪World Gym大家都叫萵苣」、「7-11台灣人都說Seven」、「就跟north face叫北臉一樣」。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言