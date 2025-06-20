Facebook台灣八成人「這樣唸」！三萬人共鳴：台灣人的舌頭很懶惰

社交軟體你都怎麼唸？一名網友在Threads提問，觀察到許多人會把Line叫成「賴」、Threads叫成「脆」、Instagram(IG)叫「哀居」，唯獨Facebook唸作「臉書」，想知道其中緣由，網友回覆「台灣人的舌頭很懶惰」。

貼文發布後吸引3.4萬人按讚，有網友表示「非死不可太長，臉書簡潔」、「我想的是英文拆開的話，單字Face臉book書，所以就臉書了」、「你沒發現非死不可是四個字嗎」、「越簡單的稱呼越多人用」、「因為非死不可不吉利，台灣人不喜歡講不吉利的話」、「就是兩個音節限制，三個字就太長了」、「打字不用換鍵盤」。

也有人分享「講『F逼』的人更多」、「我聽過誒浮逼」、「最好是，我們都唸誒腐逼」、「沒誒，我們都說『ㄟ腐B』比較多」、「我都說FB」、「才沒有呢，我前主管都管Line叫『耐』」、「我聽到的都是『A唬B』」、「FB是六年級七年級講法，臉書是八年級九年級」。

還有人討論其他英文「我很需要ChatGPT」縮寫，每次打它都好煩躁」、「那為什麼Watson叫屈臣氏」、「難怪World Gym大家都叫萵苣」、「7-11台灣人都說Seven」、「就跟north face叫北臉一樣」。