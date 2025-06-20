快訊

擔心變「另一個利比亞」？川普推遲對伊朗動武 兩個考量曝光

117學年申請入學放寬至4倍率 考生進二階機會更高

聽新聞
0:00 / 0:00

「從出發到終點」他搭機遇1情況快抓狂 一票人有感：我會火大

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友抱怨搭交通運輸工具時，不斷被後座的小孩踢椅背。示意圖／ingimage
一名網友抱怨搭交通運輸工具時，不斷被後座的小孩踢椅背。示意圖／ingimage

相信不少人搭乘大眾運輸工具時，多少都有被後座乘客踢到椅背的情況，若是後座是小孩子，恐會讓人氣炸。有一名網友發文透露自己日前遇到類似狀況，讓他不知道如何是好，多數人都建議直接跟孩子或者其父母溝通。

原PO在PTT以「遇到小孩一直踢你椅背」為題發文，他說日前搭飛機時，後座有一個小孩子不斷踢他椅背，而且從出發踢到終點，原本想要忍耐到目的地，也不想罵人，但又無法無視，因此很想問大家看法，「你們會直接說嗎？還是轉頭瞪他？」

不少人認為直接講比較好，「不管大人小孩都會轉頭跟他說說就好，這不需要罵吧。憋著只會內傷」、「怎麼可能讓後面的人踢整路，一開始的前三下就要反應，記得和善的說，之後就是站務人員幫忙」、「你可以好好說，看家長怎麼處理」、「說啊，不然會一直踢不會停欸」、「用講的就好」。

也有網友建議跟孩子的家長溝通，「轉頭跟他家長說」、「跟他家長說，被踢整路很不爽耶」、「轉頭跟爸媽講啊，被踢椅子超火的」、「我是直接轉頭跟孩子和家長說」、「講給他爸媽聽呀」。

不過也有人第一時間會轉頭瞪對方，「會想瞪」、「瞪個幾眼，沒用的話就會跟他家長說」、「會回頭瞪他，繼續踢就開口警告」、「會轉頭瞪他」、「我在電影院有被踢過一分鐘，就站起來轉頭瞪他，他爸爸連忙道歉，然後安靜到電影結束」。

搭飛機

延伸閱讀

被要求薪資全上繳！她不滿出社會只能領零用錢 父母：因為妳是老么

「非常尷尬」他遊韓目睹台人1壞習慣 一票人爆共鳴：很傻眼

《劍星》可能登上Switch 2？Shift Up獲得NS2開發者工具 稱抱持開放態度

父母有「博士迷思」該讀下去嗎？網悲曝相反經歷：只想叫我結婚

相關新聞

「從出發到終點」他搭機遇1情況快抓狂 一票人有感：我會火大

相信不少人搭乘大眾運輸工具時，多少都有被後座乘客踢到椅背的情況，若是後座是小孩子，恐會讓人氣炸。有一名網友發文透露自己日前遇到類似狀況，讓他不知道如何是好，多數人都建議直接跟孩子或者其父母溝通。

這不是AirPods！趕出門他誤拿一物當耳機 網共鳴曬糗事：阿嬤很生氣

不少人趕出門，都可能會錯拿隨身物品。1名男生在網上發文，表示以為自己帶了AirPods出門口，豈料發現拿錯了牙線盒，由於兩者都是白色外殼，所以令他忙中有錯，回家後他將耳機和牙線盒放在一起，拍攝1張「兄

「非常尷尬」他遊韓目睹台人1壞習慣 一票人爆共鳴：很傻眼

暑假將至，不少人已經準備出國旅遊。不過，有網友在「好想去韓國，好康踩雷不藏私」指出，到南韓釜山觀光時，有許多台灣民眾都會特地安排...

給千元紙鈔遭外送員當場罵「沒同理心」 她無奈嘆：錯了嗎？

近期台灣炎熱，不少民眾為了避免出門曬太陽，而選擇透過外送平台點餐。近日，一名女網友在Dcrad透露，自己收到外送餐點時，直接拿了1千

啤酒是「小孩喝的」？她不懂長輩都愛高粱 同好解惑：喝一種滄桑

比起啤酒，為何長輩更偏愛喝「高粱」呢？一名女網友發文，稱她爸爸和朋友們總喜歡喝高粱，還說啤酒是「小孩喝的」，連威士忌、清酒也不碰，於是好奇詢問網友：「有人懂高粱的魅力嗎？」。

至少半小時！她嘆朋友「慣性遲到」 網曝反制法：早到還愧疚

要如何對付老是「遲到」的朋友呢？一名女網友發文，稱她一名老朋友人很好，卻非常喜歡遲到，總是遲到半小時以上，雖然隨著時間推移，朋友遲到的狀況有改善，但發現她的家人也很愛遲到，對此，有不少網友教她反制手段，讓朋友對自己行為負責。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。