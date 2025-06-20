「從出發到終點」他搭機遇1情況快抓狂 一票人有感：我會火大

相信不少人搭乘大眾運輸工具時，多少都有被後座乘客踢到椅背的情況，若是後座是小孩子，恐會讓人氣炸。有一名網友發文透露自己日前遇到類似狀況，讓他不知道如何是好，多數人都建議直接跟孩子或者其父母溝通。

原PO在PTT以「遇到小孩一直踢你椅背」為題發文，他說日前搭飛機時，後座有一個小孩子不斷踢他椅背，而且從出發踢到終點，原本想要忍耐到目的地，也不想罵人，但又無法無視，因此很想問大家看法，「你們會直接說嗎？還是轉頭瞪他？」

不少人認為直接講比較好，「不管大人小孩都會轉頭跟他說說就好，這不需要罵吧。憋著只會內傷」、「怎麼可能讓後面的人踢整路，一開始的前三下就要反應，記得和善的說，之後就是站務人員幫忙」、「你可以好好說，看家長怎麼處理」、「說啊，不然會一直踢不會停欸」、「用講的就好」。

也有網友建議跟孩子的家長溝通，「轉頭跟他家長說」、「跟他家長說，被踢整路很不爽耶」、「轉頭跟爸媽講啊，被踢椅子超火的」、「我是直接轉頭跟孩子和家長說」、「講給他爸媽聽呀」。

不過也有人第一時間會轉頭瞪對方，「會想瞪」、「瞪個幾眼，沒用的話就會跟他家長說」、「會回頭瞪他，繼續踢就開口警告」、「會轉頭瞪他」、「我在電影院有被踢過一分鐘，就站起來轉頭瞪他，他爸爸連忙道歉，然後安靜到電影結束」。