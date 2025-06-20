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這不是AirPods！趕出門他誤拿一物當耳機 網共鳴曬糗事：阿嬤很生氣

香港01／ 撰文／田中貴
AirPods Pro。圖／pixabay
AirPods Pro。圖／pixabay

不少人趕出門，都可能會錯拿隨身物品。1名男生在網上發文，表示以為自己帶了AirPods出門口，豈料發現拿錯了牙線盒，由於兩者都是白色外殼，所以令他忙中有錯，回家後他將耳機和牙線盒放在一起，拍攝1張「兄弟團聚」合照。

文章吸逾29萬人按讚，更引來許多網友留言分享同類糗事，笑言「想帶露營椅，卻帶了樂譜架」、「回老家不小心拿到電視遙控器，上高鐵才發現，阿嬤很生氣」、「買泰國水果香皂當伴手禮要送人，結果隔天被媽媽當水果吃」。

樓主在Threads表示，「X！出門帶錯耳機」，原來他誤帶了牙線盒，其後再分享AirPods和牙線盒單獨照片和合照，白色牙線盒反面和AirPods一樣都是純白，雖然尺寸不同，但都是類似圓形形狀，物有相似，所以令他誤會，樓主更笑言「兄弟團聚了」。

大量網友分享帶錯物件糗事，笑言「要帶嬰兒車，帶了阿嬤輪椅」、「要刷信用卡，結果店員說不能刷，後來發現是健保卡」、「出門爬山打算帶茶葉蛋，結果打開發現是馬鈴薯」，亦有人指曾經和原PO有相同經歷，於索性將牙線盒貼紙黏在耳機充電盒上。

由 @isabellathatgirll 發佈
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文章授權轉載自《香港01》

耳機 AirPods

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