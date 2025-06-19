「非常尷尬」他遊韓目睹台人1壞習慣 一票人爆共鳴：很傻眼

暑假將至，不少人已經準備出國旅遊。不過，有網友在「好想去韓國，好康踩雷不藏私」指出，到南韓釜山觀光時，有許多台灣民眾都會特地安排「汗蒸幕」的行程，但卻在裡面做出擾人的行為，引起一票網友共鳴。

原PO透露，他近期到釜山一間知名汗蒸幕體驗當地文化，卻遇到多組台灣遊客在打開汗蒸房後，站在門口3至5分鐘討論是否要進去，或研究該房間的溫度過高或太低。他表示，原本汗蒸房溫度是63.5度，但因為門口被打開太久，害得房內溫度下降，「讓躺在裡面的我覺得非常尷尬」。

原PO提醒，大家在進去每間汗蒸房前，應看清楚門口顯示的溫度再決定是否開門進去，千萬不要打開門後才慢慢考慮。

貼文一出，立刻掀起很多人同感，「真的，而且有些人真的好吵，打開門太熱受不了就快離開，不要一直打開」、「上次還遇到有一群台灣妹妹帶著手機、穿著衣服到泡澡區，進去前都不把規則說明看清楚，讓裡面光溜溜的人很傻眼」、「真的很多台灣人在國外無比放空，活在自己的世界」、「也有同感，上次去汗蒸幕就是這樣」。

另外有網友建議可以詢問當地人，避免觀光人潮，「為何不去問問看飯店人員，比較平價、經濟又實惠的地點呢？」、「直接選擇比較道地的汗蒸幕，雖然設施簡單很多，但裡面的客人是去休息的」、「出國那種觀光客很多的點，我完全不想去」。