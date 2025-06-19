給千元紙鈔遭外送員當場罵「沒同理心」 她無奈嘆：錯了嗎？

近期台灣炎熱，不少民眾為了避免出門曬太陽，而選擇透過外送平台點餐。近日，一名女網友在Dcard透露，自己收到外送餐點時，直接拿了1千元紙鈔準備付款，卻被外送員當場批評「沒同理心」，讓她心情瞬間變差。

原PO以「給外送員一千塊錯了嗎？」為題發文稱，自己最近透過外送平台點餐，當餐點抵達目的地時，便順手拿起1千元紙鈔準備付帳。然而，當外送員一收到鈔票時，竟當場訓斥原PO「很麻煩、沒同理心」。

原PO透露，她不是故意想讓外送員找零，而是家裡剛好只剩1千元鈔票。由於沒想到自己會因此受到指責，她坦言，當下她的心情也變得不好，無奈表示「現在反而不知道該不該道歉了」。

貼文底下，許多網友認為該名外送員很沒禮貌，「下次改用線上付款，省得麻煩」、「直接負評」、「我上次也是給一千塊，他一句謝謝都沒說就走了」、「沒事，我還遇過我點餐罵我害他送太遠的，我整個問號」、「我之前也遇過，被一個不知道是中年還是算老頭這樣訓，口氣特別差還唸了不只三分鐘，我整個很莫名其妙」。

但也有人幫忙緩頰，「說實在話，點外送給1000元蠻困擾的，畢竟也不知道那個外送員還有沒有零錢、百鈔」、「身為前外送員，我外送都會帶五千的零錢，至少方便五個人拿千鈔給我找的開，但時常瞬間沒有零錢了，我不是不肯帶零錢，但我到底要帶多少？」、「顯然他已經沒得找了」。