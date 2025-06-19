啤酒是「小孩喝的」？她不懂長輩都愛高粱 同好解惑：喝一種滄桑

比起啤酒，為何長輩更偏愛喝「高粱」呢？一名女網友發文，稱她爸爸和朋友們總喜歡喝高粱，還說啤酒是「小孩喝的」，連威士忌、清酒也不碰，於是好奇詢問網友：「有人懂高粱的魅力嗎？」

一名女網友在Dcard發文，表示她爸爸每天晚餐後都會小酌一杯高粱，他的叔叔朋友來家作客時也都喝高粱，從沒看過其他酒類，原PO自己也喝過高粱，但那種「嗆辣感」讓她無法接受。

原PO表示，前幾天陪爸爸喝酒，開了啤酒請他喝，未料爸爸直接說「那是小孩子在喝的」。原PO表示，除了高粱以外，爸爸也不碰威士忌、清酒這些烈酒，因此很好奇高粱的魅力何在。

此文一出，不少網友分享高粱的魅力，「應該是當兵的時候養成的習慣吧。不過好喝的高粱放冷凍庫後，再拿出來用一口杯喝真的好喝」、「很香，我也是從小就聞高粱的味道」、「高粱就是那順口又嗆辣的感覺，只有中年男子那種滄桑的懂」、「高粱不是酒，是記憶。是朋友，是老味道，懂的人才懂」。

也有網友分享高粱的品嘗方式，「高粱放冰箱，加點搗碎的梅子乾，超級好喝」、「高粱我還是需要加其他的甜甜飲料喝」、「冰高粱勇敢shot一個，再吃檸檬角，也很讚」、「高粱隔天頭不會痛，不要混酒，喝完隔天最舒服的酒，不會喝就加水跟檸檬，口感可棒的」。

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