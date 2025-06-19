至少半小時！她嘆朋友「慣性遲到」 網曝反制法：早到還愧疚

要如何對付老是「遲到」的朋友呢？一名女網友發文，稱她一名老朋友人很好，卻非常喜歡遲到，總是遲到半小時以上，雖然隨著時間推移，朋友遲到的狀況有改善，但發現她的家人也很愛遲到。對此，有不少網友教她反制手段，讓朋友對自己行為負責。

一名女網友在Dcard發文，表示她有一位認識好幾年的朋友，性格非常好，相處起來也非常舒服，但她時間觀念很差，非常容易遲到，每次都遲到20到30分鐘，屢次提醒她都講不聽，甚至故意告訴她提前半小時的時間，結果還是遲到1小時。

原PO表示，5年相處下來，朋友遲到的狀況改善很多，縮小到10分鐘內，但她的家人也慣性遲到。有次約朋友姐姐出門吃飯，朋友僅遲到5分鐘，但姐姐卻遲到了2小時，讓原PO不禁詢問，該如何改善這種錯誤的時間觀念呢？

此文一出，不少網友教導反制手段，諸如不要等、故意說提前說時間等，「因為他沒有嘗過遲到的後果啊，我有個朋友也是慣性遲到，後來一起出國，他也遲到，我們直接搭飛機走了，從此他再也沒遲到過」、「之前我們訂位1:30，但告訴愛遲到的朋友訂位1點，他很準時的遲到，1:20到然後還很愧疚，到現在每次約他都是一樣的方式」。

也有網友分享此類人的心態，「前陣子認真審視過自己怎麼會三不五時都很匆忙、常常遲到，後來發現到是自己會低估事情的複雜程度或是高估自己的效率」、「記得有一說是這類人的心理時鐘比一般人慢，例如不看鐘默數60秒會比一般人慢很多」、「可能覺得不重要呀，不會怎樣呀」。