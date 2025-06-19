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以前銅板價！他驚訝夜市蚵仔煎漲到近百元 網指1品項更扯：寧願自己煎

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友去逛夜市時，赫然發現蚵仔煎漲價到80元。 聯合報系資料照
一名網友去逛夜市時，赫然發現蚵仔煎漲價到80元。 聯合報系資料照

蚵仔煎已經不平民了嗎？一名網友發文，稱他去逛夜市時，赫然發現蚵仔煎漲價到80元，並且光吃蚵仔煎也無法吃飽。對此，不少網友也感嘆不光蚵仔煎，「蛋煎」也漲價，寧願自己煎。

一名網友在PTT發文，表示他剛剛去逛夜市時，發現蚵仔煎漲到了80元，他以前記憶裡蚵仔煎只要40或50元，如今漲快一倍，「況且蚵仔煎又吃不飽」，對此詢問網友們對於漲價的看法。

此文一出，不少網友也直言太貴了，除了蚵仔煎外，其他小吃也漲價，「臭豆腐都破百了」、「蛋煎也60元，莫名其妙」、「漲超過70元我就不吃了」、「自從70元後，想吃我就自己煎了」、「蚵仔蜆仔很貴就算了，蛋煎比較扯」。

也有網友見怪不怪，「才80元，看過100元的」、「南部80元，北部100元，合理」、「都吃90元，習慣就好，不是天天吃不影響」、「120元了」、「去年就吃過90元的了」、「吃過40塊的」、「25元是多久之前，我小時候就35-40元了」。

有網友分享原物料價格，但還是有人認為太貴，「材料20元，租金50元，老闆要賺20元」、「海鮮當然貴」、「因為蚵在貴啊」、「澱粉水，一小把菜一顆蛋，煎成黏稠物體一樣，加一點醬，這種便宜的東西要賣這種價錢」。

蚵仔煎 美食 漲價 小吃

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