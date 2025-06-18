吃火鍋常見！這種碗設計「凸一塊」 20年日料師傅揭祕密

許多火鍋店常見的碗，邊緣總會有一塊明顯的凸起，讓不少人疑惑到底有什麼功用。近日一名網友在Threads發文詢問，這個設計是否是為了方便握持、貼嘴喝湯？貼文曝光後，引起底下留言區熱烈討論。

該名網友貼出照片，圈出碗的凸起處，不禁直呼：「火鍋店的這個碗到底是拿來幹嘛的，用手拿著這邊吃？還是嘴巴靠在那邊扒飯？」對此，不少留言表示，「坐等答案，吃了快30年還不知道」、「倒湯時才不會滴得滿桌都是」、「沾醬用的」、「我是用來喝湯」。也有網友開玩笑說道，「如果有加芋頭的人，那裡可以直接握起來重擊對方的頭」、「兩個碗上下蓋起來後，就可以當陶笛吹」。

也有一名自稱從事日式料理20年的資深師傅出面解答，這類碗在日本被稱為「吞水」（日文發音：tonsui），是專門為了盛裝熱湯、湯品或醬料而設計的器皿。凸起的部分其實就是一種「小把手」，讓使用者在高溫狀態下可以順利拿起碗飲用，或是盛湯時不容易燙到手。

這位師傅也補充，吞水碗在日本的用途相當明確，一般不會用來盛飯，因為飯會另外使用專門設計的「飯碗」來盛裝。換句話說，若在店內看到這種帶有凸起的小碗，通常就是準備拿來裝湯、喝湯或當成個人沾醬碟使用。