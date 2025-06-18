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去髮廊只洗頭會被當奧客？她嘆「連被七家拒絕」 同行曝真相

聯合新聞網／ 綜合報導
懶得自己洗頭，偶爾想去髮廊放鬆一下，沒想到這樣的「小小享受」竟也可能帶來壓力。示意圖／ingimage
懶得自己洗頭，偶爾想去髮廊放鬆一下，沒想到這樣的「小小享受」竟也可能帶來壓力。示意圖／ingimage

懶得自己洗頭，偶爾想去髮廊放鬆一下，沒想到這樣的「小小享受」竟也可能帶來壓力。一名女網友近日在Dcard發文表示，前陣子單純想洗頭，卻連續詢問了七間髮廊都被婉拒，讓她不禁擔心，只洗頭、不做其他項目，真的會被當成奧客嗎？貼文一出，也引發留言區熱烈討論。

原PO提到，曾遇過一位洗頭技術特別好的設計師，讓她忍不住常常光顧，不過對方多次詢問是否要順便剪或染，她都因價格考量與風格不合而婉拒，久而久之也覺得不好意思，乾脆不再回訪。沒想到此後再想去其他髮廊單純洗頭時，竟處處碰壁，讓她忍不住納悶：「想請問美髮業的從業人員或是設計師，如果客人來都只洗頭會不會不想接？或是很討厭？」

貼文曝光後，網友紛紛表示，「常常被拒絕，不然就是要等一小時以上」、「之前開刀沒辦法自己洗頭，當天晚上七八點，在桃園火車站周邊問了兩、三家，終於有一家店才答應要接」、「我從來沒被拒絕過耶，一個禮拜大概去洗三次吧」、「我沒什麼被拒接過耶，可能因為都找連鎖」、「我看過有髮廊專門在賣洗頭的券，一次可以買10次洗頭之類的，連鎖的」。

也有網友表示，「做過美髮六年，最有可能的原因是洗頭＋不做造型純吹乾的抽成很低，沒什麼設計師愛接，有些店的洗頭有統一的公定價格，不分性別跟頭髮長度，而造型的費用就是設計師自己開價了，比方說夾電棒、離子、編髮之類的」、「應該就是純洗髮不好賺的緣故，上次問一間髮廊有夜間洗髮的，當時晚上9點，一問之下嚇一跳，竟然要收450」。

髮廊 頭髮 設計師

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