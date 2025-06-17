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1380元黑熊學院防災包「只能治小擦傷」 醫酸：尊爵不凡的台灣價值

聯合新聞網／ 綜合報導
黑熊學院販售防災盒，要價1380元，賣到缺貨。圖／擷自黑熊學院
黑熊學院販售防災盒，要價1380元，賣到缺貨。圖／擷自黑熊學院

美國在台協會高雄分處（AIT Kaohsiung）日前於臉書提醒民眾應隨時備妥緊急避難包，意外掀起「防災包」風潮。不過，由民間組織「黑熊學院」推出的防災商品，卻因價格與內容物落差太大，引發質疑。

胸腔科醫師蘇一峰率先點名，黑熊學院販售的「防災必BEAR盒LIGHT版」售價1380元，他估算其中配件若自行購買，約400至450元即可入手，「大批發應該可以300搞定」，質疑黑熊將「平凡裝備」貼上「愛台灣」標籤後價格翻倍。

他更指出，急救用品僅有紗布與棉棒，卻未附消毒酒精、碘酒或食鹽水，「遇到擦傷只能祈禱沒有細菌」，而且一塊小紗布連處理小擦傷都不夠，固定紗布的膠帶也沒有，直言「裝備非常節儉，價格尊爵不凡」。

粉專「政客爽」也狠酸：「青鳥最喜歡當盤子了，多出來的錢就是台灣價值」，嘲諷「愛台灣多付錢也是應該的，黑熊學院這四個字就價值一千塊，畢竟誰看沈伯洋的直播不哭的？」諷刺該產品的高溢價是建立在政治認同上。

除避難盒外，黑熊學院也販售濾水壺（1280元）、多功能斗篷雨衣（1580元），粉專「鎖綠鴨」指出，在淘寶上類似商品一件不到200元、水壺甚至不到85元，嘲諷可以自創台灣價值，「加個LOGO就可以翻幾倍賣，是不是太好賺了？」

對於爭議，黑熊學院表示，避難盒內容僅為「基本配備」，鼓勵民眾自行增減，以減輕避難時的負擔。雖然出發點在於民防教育，但高價低配的爭議已引發不少網友批評：「台灣價值，堅如盤子」、「+70塊就可以當1450了」、「黑熊不是建議戰爭要帶保險套嗎？」、「智商稅是課很重的」、「政治是一門好生意」、「避難包用紙盒是怎麼保存的？」

黑熊學院 青鳥 蘇一峰 台灣價值

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