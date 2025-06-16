男生的寢具永遠都超黃？藥師解釋「1激素」導致：不是不洗澡

男生的衛生習慣真的都很差？一名女網友在Threads發文提問，為什麼男生的寢具永遠都會「黃黃的」？一名陳姓藥師在Instagram曾澄清「不是男生不愛洗澡」，而是男性本身就會分泌「角鯊烯」，此激素才是污染寢具的罪魁禍首。

女網友貼上圖片詢問，「可以跟我說為什麼男生（睡）的地方會那麼黑？差點以為掉進水溝」。對此，許多苦主抱怨，「大部分男生的雄激素水平較高，導致油脂分泌比較旺盛，而油脂裡所含的『角鯊烯』就是導致枕頭變黃的元兇」、「我們男生就是會產生這些東西，這個還有醫學研究，我就算一整天都躺在家裡吹冷氣，睡一覺起來還是會黃黃的」。

對此，陳藥師也說明男生的領子總是「這麼黃」，不是因為不愛洗澡、不愛乾淨，而是因為這種黃叫「角鯊烯」，是男性荷爾蒙分泌旺盛導致，同時連帶皮脂腺、汗腺一直分泌才會造成。

也有網友分享自身經驗，「我男友睡的位置也是超黑」、「小時候我都笑我爸為什麼可以睡成那樣，這張照片真的跟我爸媽的床一樣一邊黃一邊白」、「老公一天洗三次澡但還是一樣黃，洗床單的次數完全比不上變色速度」、「真的不要怪男生的床啦、衣服啦，沒辦法像女生一樣維持乾淨，先天條件就是這樣，建議妳可以叫他勤換、多買幾件」、「可以加一點洗碗精下去洗，我先生也這樣，我都一週換一次枕頭套，兩週換一次床單」。