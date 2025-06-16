超火大！他曝台灣泡麵1設計讓人暴怒 一票網友超有共鳴

台灣泡麵遠近馳名，是許多人消夜的首選。一名網友發文，曬出泡麵封蓋被他撕爛的照片，直言「很影響心情」。對此，不少人同意泡麵碗封蓋真的很難撕，也有網友分享撕封蓋的秘訣。

原PO在臉書社團《泡麵公社 泡麵俱樂部》發文，他PO出一碗泡麵封蓋被他撕爛的照片，坦言「沒什麼比難撕的泡麵碗蓋更影響用餐心情的」。

此文一出，引起不少網友的共鳴，「真的，蓋子撕爛掉，會讓人覺得泡麵的好吃程度被扣了分」、「確實，那張紙怎麼可以難拉開到破掉，真的很麻煩」、「這款泡麵確實難撕開」、「真的，本想説直接就用原本的紙蓋就可以了，殊不知那麼難撕開，十次有八次撕到很火大」、「有時用微波的，沒撕乾淨真的很怒」。

也有內行人分享撕泡麵封蓋的技巧，「其實撕開一個小角落之後，再沿著碗的邊緣慢慢撕，會好撕很多」、「謹慎開蓋法，先從碗蓋拉柄拉開一個小開口，這裡大部份都沒問題，把筷子從這個小開口伸進碗內，慢慢用筷子從內面撬開碗蓋黏著處，就可以撕開一個完整的蓋子」、「先撕一個小洞，筷子插進去，往左右兩邊，撐開碗蓋」。

有網友指出如此設計的理由，相比日韓，台灣的就更難撕，「正解其實是因為台灣氣候潮濕，泡麵密封程度必須做得更完善才能防止受潮，比起日韓的碗裝泡麵，台灣的確實比較不好撕」、「日本、韓國、越南的碗麵蓋子，都類似鋁箔的，好撕好蓋」、「多跟日本學習好嗎」、「撕過日本的就知道台灣做得有夠爛」。