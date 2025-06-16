快訊

監委王榮璋被爆年領250萬元「0業績」 田秋堇再傳公務車爭議

王大陸閃兵案起訴28人 新北檢曝逃避兵役手法「憋氣騙診斷證明」

台股小跌23點收22,049點 台積電下跌5元收1,025元

超火大！他曝台灣泡麵1設計讓人暴怒 一票網友超有共鳴

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友曬出泡麵封蓋被他撕爛的照片，直言「很影響心情」。示意圖／ingimage
一名網友曬出泡麵封蓋被他撕爛的照片，直言「很影響心情」。示意圖／ingimage

台灣泡麵遠近馳名，是許多人消夜的首選。一名網友發文，曬出泡麵封蓋被他撕爛的照片，直言「很影響心情」。對此，不少人同意泡麵碗封蓋真的很難撕，也有網友分享撕封蓋的秘訣。

原PO在臉書社團《泡麵公社 泡麵俱樂部》發文，他PO出一碗泡麵封蓋被他撕爛的照片，坦言「沒什麼比難撕的泡麵碗蓋更影響用餐心情的」。

此文一出，引起不少網友的共鳴，「真的，蓋子撕爛掉，會讓人覺得泡麵的好吃程度被扣了分」、「確實，那張紙怎麼可以難拉開到破掉，真的很麻煩」、「這款泡麵確實難撕開」、「真的，本想説直接就用原本的紙蓋就可以了，殊不知那麼難撕開，十次有八次撕到很火大」、「有時用微波的，沒撕乾淨真的很怒」。

也有內行人分享撕泡麵封蓋的技巧，「其實撕開一個小角落之後，再沿著碗的邊緣慢慢撕，會好撕很多」、「謹慎開蓋法，先從碗蓋拉柄拉開一個小開口，這裡大部份都沒問題，把筷子從這個小開口伸進碗內，慢慢用筷子從內面撬開碗蓋黏著處，就可以撕開一個完整的蓋子」、「先撕一個小洞，筷子插進去，往左右兩邊，撐開碗蓋」。

有網友指出如此設計的理由，相比日韓，台灣的就更難撕，「正解其實是因為台灣氣候潮濕，泡麵密封程度必須做得更完善才能防止受潮，比起日韓的碗裝泡麵，台灣的確實比較不好撕」、「日本、韓國、越南的碗麵蓋子，都類似鋁箔的，好撕好蓋」、「多跟日本學習好嗎」、「撕過日本的就知道台灣做得有夠爛」。

泡麵

延伸閱讀

鹹酥雞必點品項是啥？網推它還能測實力：厲害的隨便炸都好吃

無印良品驚見男客脫光衣物「全裸滾床」 目擊者：有夠荒謬

根本不夠解渴！他好奇超商「迷你瓶裝水」誰買 愛好者：3用途超方便

掃地機器人有用嗎？他崩潰家裡「灰塵掃不完」 過來人曝原始1招最有效

相關新聞

男生的寢具永遠都超黃？藥師解釋「1激素」導致：不是不洗澡

男生的衛生習慣真的都很差？一名女網友在Threads發文提問，為什麼男生的寢具永遠都會「黃黃的」。陳藥師在Instagram曾澄清「不是男生不愛洗澡」，而是男性本身就會分泌「角鯊烯」，此激素才是污染寢具的罪魁禍首。

超火大！他曝台灣泡麵1設計讓人暴怒 一票網友超有共鳴

台灣泡麵遠近馳名，是許多人消夜的首選。一名網友發文，曬出泡麵封蓋被他撕爛的照片，直言「很影響心情」。對此，不少人同意泡麵碗封蓋真的很難撕，也有網友分享撕封蓋的秘訣。

2千多元電動牙刷用一年就壞 網教改善1習慣：可用很久

電動牙刷該如何使用才不容易壞呢？一名網友發文，稱他去年買的2000元電動牙刷壞了，不知道維修要花多少錢，因此打算買飛利浦電動牙刷，對此，有網友建議電動牙刷用完不要放浴室，否則潮濕容易讓電子產品壞掉。

掃地機器人有用嗎？他崩潰家裡「灰塵掃不完」 過來人曝原始1招最有效

整潔舒適的家能治癒一整天的疲憊，一名網友卻在Dcard抱怨「家裡灰塵真的掃不完」。原PO表示因為住家面對大馬路，屋內總是積滿灰塵，甚至地板「沙沙的」，但深夜清潔又擔心打擾鄰居，無奈詢問廣大網友有沒有好方法。

根本不夠解渴！他好奇超商「迷你瓶裝水」誰買 愛好者：3用途超方便

超商所販賣的超小型迷你水受眾是誰呢？一名網友發文，他曬出超商超小罐迷你水的照片，質疑這種商品究竟是誰在買的？對此，不少網友此類水瓶裝在小包包非常方便、給小孩或平時喝水少的人攜帶也很合適。

餐廳公告「不用三色豆」！他見細節超暖心 全網讚爆

你也討厭「三色豆」嗎？一名網友分享，近期看到一間餐廳公告「炒飯、炒麵不再加三色豆，若有需要可免費添加」。讓他直呼「是個好店家」。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。