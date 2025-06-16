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2千多元電動牙刷用一年就壞 網教改善1習慣：可用很久

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友他去年買的2000元電動牙刷壞了，打算買飛利浦電動牙刷。示意圖／ingimage
一名網友他去年買的2000元電動牙刷壞了，打算買飛利浦電動牙刷。示意圖／ingimage

電動牙刷該如何使用才不容易壞呢？一名網友發文表示，去（2024）年買的2000元電動牙刷壞了，不知道維修要花多少錢，因此打算買飛利浦電動牙刷。對此，有網友建議電動牙刷用完不要放浴室，否則潮濕容易讓電子產品壞掉。

原PO在PTT發文，表示日前刷牙時發現電動牙刷壞掉了，無論怎麼按按鈕都打不開。這支牙刷是他去年五月底才買的，花了2千多元，結果用一年就壞掉，不知道維修要花多少錢，因此想買新的。

原PO表示，自己還有另一支電動牙刷，但刷力太弱，通常晚上才會使用，也詢問其他網友，如果預算只有2千元，是否會推薦飛利浦的電動牙刷。

此文一出，有人建議使用完電動牙刷不要放浴室，否則容易壞掉，「電動牙刷刷完不要放浴室，電子電器的東西，很怕潮濕，潮濕很容易壞」、「飛利浦不放浴室，現在至少6年以上還不壞，按鈕軟墊已凹陷，但它還是能按能動，想換好幾年了」、「飛牌真的不要放廁所，要保持乾燥，尤其那個按鈕，放廁所潮濕的話，很快就破了」。

也有網友推薦各種品牌的電動牙刷，「飛牌愛好者+1，但老婆是歐牌。正好兩個在比看誰好用」、「O牌買過4支，只換過一支，每支應該都有4年以上，一支放公司，一支放車上，一支放家裡」、「我的是飛利浦，我爸媽用歐樂B，純視覺來說歐的刷頭比較小、飛的很大，一開始很不習慣，因為死角有點多，如果壞了會考慮改買歐」、「歐牌以前買一支用到現在4年了，還一直很好用，電池也沒感覺衰弱」。

飛利浦

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