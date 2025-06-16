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他到蘇澳出差嫌「鳥地方」很無聊 在地人狂推1美食

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友抱怨至蘇澳出差，當地什麼都沒有。 示意圖／聯合報系資料照
一名網友抱怨至蘇澳出差，當地什麼都沒有。 示意圖／聯合報系資料照

提到宜蘭觀光，許多人會想到礁溪、羅東，那到蘇澳該做什麼呢？一名網友在PTT表示，近日到蘇澳出差發現不僅人煙稀少，整條路的視野還不太好，想要吃東西也沒什麼店家，直呼「到底什麼鳥地方」。

原PO抱怨自己剛好來蘇澳附近工作，開車路上都沒什麼人，整條路也暗矇矇，來到蘇澳沒什麼吃的，直言「來這裡不如去羅東」，吐槽雖然聽別人分享附近有知名冷泉，但周遭卻沒有完善配套。

貼文下方有在地人強力推薦，「蘇澳海鮮餐廳多的是好嗎」、「魚很多，吃海產啊」、「去這附近就吃海鮮啊」、「金桔、羊羹當伴手禮」、「吃的很多好嗎，還可以去泡冷泉」。

也有其他網友說，「還不快反方向往礁溪去，那邊晚上比較熱鬧」、「不然去羅東夜市」、「不然買罐頭，魚罐頭都在那，買回去餵貓貓」、「南方澳漁港超美，不過要從山上看下去」。

蘇澳 海鮮 宜蘭

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