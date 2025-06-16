掃地機器人有用嗎？他崩潰家裡「灰塵掃不完」 過來人曝原始1招最有效

整潔舒適的家能治癒一整天的疲憊。一名網友在Dcard抱怨「家裡灰塵真的掃不完」。原PO表示因為住家面對大馬路，屋內總是積滿灰塵，地板走起來「沙沙的」，但深夜清潔又擔心打擾鄰居，無奈詢問廣大網友有沒有好方法。

原PO透露自家面對大馬路，平常只要一天不打掃灰塵就會積滿很多，走路時明顯會有沙沙的感覺，也因為公司忙加班常常很晚回家，怕吵到鄰居，不方便使用吸塵器。

他考慮是不是該購入掃地機器人會比較好，這樣白天也能隨時清潔，因為沒有購買經驗，怕花錢沒用，想問問大家意見。他補充，家裡家具不多，格局是大概18坪的一房一廳，只求能把灰塵吸起來就好。

貼文下方網友紛紛給出建議，多數人認為門窗緊閉最有效，「只推薦門窗關緊，地上都沙沙的，非地板的地方可能也會沙沙的」、「有時候灰塵很多也有可能是因為潮濕，空氣中的水氣會黏灰塵，我自從用除濕機完灰塵就少很多了」、「關門關窗，空氣濾清器」、「我家隔壁之前是在裝潢，本來是想要買掃地機器人，後來發現沙發也都是灰塵，所以還是買吸塵器比較方便」。