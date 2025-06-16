根本不夠解渴！他好奇超商「迷你瓶裝水」誰買 愛好者：3用途超方便

超商所販賣的超小罐瓶裝水受眾是誰呢？一名網友發文，他曬出超商超小罐迷你瓶裝水的照片，質疑這種商品究竟是誰在買的？不少網友表示此類水瓶裝在小包包非常方便，給小孩或平時喝水少的人攜帶也很合適。

一名網友在臉書社團《全家便利商店 / 7-11 超商新品&好物分享區》發文，他貼出便利商店裡迷你瓶裝水的相片，好奇如此小罐的水，一口就可以喝完，很渴的時候買也不太夠，「到底都是誰在買的？」

此文一出，有網友認為包包小的人裝著攜帶相當方便，「就只是短途方便攜帶，又輕，還可以放進包包，你有看過漂亮的女生在帶1500CC的水瓶嗎」、「包包很小時，就會想買這個」、「逛街帶小包包時，瓶子小巧方便」、「小背包又裝不下較大的保溫杯，我就會塞一瓶這種小瓶裝水」。

也有網友指出，給小孩帶或喝水少的人買都很合適，「小孩，自己拿著很方便」、「小朋友帶出門玩，戶外教學剛剛好」、「我女兒很愛」、「我會買這個給我小孩，然後之前背小包包我自己也會買」、「給小朋友帶在身上」、「對於我這種不愛喝水的人太方便了」、「不愛喝水跟小孩喝水」。

也有網友透露，搭乘交通工具或吃藥時攜帶也很方便，「坐長途車控制自己不能喝太多水的時候」、「我搭火車時會買，小巧攜帶方便」、「吃藥時身邊沒水，也不想喝太多水的我」、「在外面忘了帶水壺但是要吃藥我就會買小瓶的」、「旅遊坐車時很方便，不會喝太多，就不會一直找廁所，憋尿是很辛苦的事」。