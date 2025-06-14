餐廳公告「不用三色豆」！他見細節超暖心 全網讚爆
你也討厭「三色豆」嗎？一名網友分享，近期看到一間餐廳公告「炒飯、炒麵不再加三色豆，若有需要可免費添加」。讓他直呼「是個好店家」。貼文一出後，引起廣大網友熱議。
這名網友在臉書社團「路上觀察學院」表示，近期到一間餐廳用餐，發現店裡貼出一張公告，寫著「即日起炒飯、炒麵不加三色豆。如有需要請提前告知，可免費添加」，有趣的是，店家的公告還特定選用三色豆的紅、黃、綠字體，相當細心。
貼文一出後，多數網友都表示「真的很用心，標示還用三色」、「很棒的店家，我是三色豆要挑掉的，想吃的客人也可以讓客人免費添加」、「佛心店家」、「優質店家，我三色都不吃」、「感動到落淚了」、「五顆星，好人一生平安」、「突然從google一顆星，變成米其林一顆星了」。
不過，也有部分熱愛三色豆的網友持相反意見，回應「炒飯+三色豆明明就很好吃」、「為什麼！炒飯加三色豆很棒欸，我自己炒飯我都加爆，三色豆派站出來！」、「媽呀我超愛」、「說實在的，炒飯加三色豆我可以接受」、「三色豆明明就是被迫害的，超好吃的好嗎」。
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