日本空氣味道不一樣！網曝一下飛機就聞到 資深空服加碼揭「各國氣味」
台灣人喜歡去日本旅遊，一名網友分享，每次只要一踏上日本，就有股很清新的味道，讓他好奇發問「有人知道是什麼味道嗎？」。貼文一出後，引起廣大網友熱議。
這名網友在社群平台「Threads」表示，一踏上日本，空氣中就有一種很特殊的清新味道，而且是台灣沒有的味道，好奇發問「有人知道是什麼味道嗎？」。
貼文一出後，多數網友都表示「真的，這幾次去日本，和老公都一致認為日本的空氣自帶香氣，是很清新、自然、乾淨的香味，聞起來超舒服」、「那是乾淨空氣的味道，在台灣每天都要使用支氣管擴張劑的藥，到日本真的不需要」、「很香，成田機場的味道很讚」、「每次一下飛機說的第一句話都是『哇！是日本的味道』」、「出機艙的時候感覺很明顯」。
此外，貼文也引來一名走遍世界的資深空服員，回應「日本是乾淨的味道，泰國是廁所芳香劑的味道，峇里島是海風的味道，美國是甜甜的味道，澳洲是自然清新的味道，歐洲是乾燥的味道，台灣是人情的味道」。
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