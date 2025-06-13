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她將麥當勞2品項混搭 自創「甜點神仙吃法」：超級好吃

聯合新聞網／ 綜合報導
原PO將麥當勞的冰美式咖啡加入冰炫風攪拌品嚐，讓她大讚非常好吃。路透
原PO將麥當勞的冰美式咖啡加入冰炫風攪拌品嚐，讓她大讚非常好吃。路透

連鎖速食餐廳麥當勞除了有基本的漢堡、薯條、可樂以外，還有各種不同的產品供消費者選擇。有一名女網友表示自己將麥當勞兩種商品結合在一起品嚐，竟意外地非常美味，讓她開心地發文分享。

原PO在Dcard以「麥當勞甜點的神仙吃法」為題發文，她說之前和男友到歐洲玩，在當地的咖啡廳吃到一款甜點「affogato」，這是一款義大利甜點，其特色就是將濃縮咖啡淋在冰淇淋上，冰熱交織的口感深受許多人喜愛。原PO說第一次知道有這種神奇的組合，大讚發明的人很厲害。

也因為對這款甜點念念不忘，她回台灣後常常到咖啡廳尋找有沒有這種甜點可以吃。昨（12）日原PO在麥當勞看到新口味的冰炫風，她突發奇想想要自己嘗試製作「affogato」，於是特地點了花生口味的冰炫風，並交代店員不要攪開，然後再點了一杯冰美式，接著將冰美式倒進冰炫風裡攪拌，一品嚐讓她驚為天人，直呼「超級好吃」。

原PO說冰炫風裡的花生和Oreo巧克力特別搭，加入咖啡後一點都不違和，甚至覺得比在歐洲吃到的原版「affogato」還好吃，讓她開心地發文分享並強力推薦大家嘗試看看。

貼文引來不少討論，「咖啡配上冰淇淋真的有夠搭啊」、「收藏起來，下次來試試」、「感覺很好吃」、「我上次有用原味試過，超級好吃」、「就是漂浮冰淇淋紅茶/綠茶的概念」。

還有老饕分享自己的作法，「加布丁也很好吃喔」、「我跟男友都在火鍋店自製affogato，使用火鍋店的咖啡機來杯濃縮咖啡，再去冰淇淋區挖一勺牛奶或香草冰淇淋，讚啦」、「好市多的ucc無糖咖啡球（藍色），加上好市多的藍盒冰淇淋超級好吃喔」、「之前網上有人推薦用小美冰淇淋，中間挖空倒一小杯濃縮咖啡進去」、「可以試試熱美式，變成花生oreo鴛鴦奶茶」。

麥當勞

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