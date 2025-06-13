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直營或加盟？路易莎LOGO「黑臉、白臉」有何分別 業者曝真相

聯合新聞網／ 綜合報導
有網友發現路易莎的LOGO有兩種不同造型，業者也提出解釋。 圖／路易莎咖啡提供、擷自路易莎咖啡官方臉書
有網友發現路易莎的LOGO有兩種不同造型，業者也提出解釋。 圖／路易莎咖啡提供、擷自路易莎咖啡官方臉書

全台擁有超過500家門市的知名連鎖咖啡品牌「路易莎」，深受不少消費者的喜愛，不僅有販售平價化的精品咖啡，還有美味的輕食、點心，因此在近幾年迅速竄紅。有網友日前發現同樣是路易莎，但不同店家的LOGO顏色卻不一樣，貼文引起不少討論。

一名網友在臉書「路上觀察學院」PO出兩張對照圖，兩家路易莎分店外的LOGO顏色卻大不同，一家是「橘底白臉白髮」，一家是「白底黑臉橘髮」，原PO看了很好奇，不知道兩種造型有什麼不同，於是發文詢問「白臉跟黑臉，到底有什麼差別？」

貼文引起熱議，不少人搞笑地說，「一個老闆姓范，一個老闆姓謝」、「一個歐狼（黑人），一個北狼（白人）」、「路易莎、路易吉（電玩瑪莉歐裡的角色）」、「白臉代表老闆和善，黑臉就是老闆很兇」、「一個是路易莎，一個是露比醬」、「就跟媽祖一樣，也有分黑臉白臉」、「一個有擦防曬，一個沒有擦防曬」。

但也有網友認真猜測，「加盟店或非加盟店，我猜的」、「直營&加盟店」、「白臉是加盟，黑臉是直營」、「新舊招牌吧」、「舊版跟新版」、「黑臉咖啡、蛋糕、甜點，有餐跟沒餐差別」、「戶外店跟室內店？」、「認真回，黑色的是以前的，白色是新的主視覺、新門市」。

據《NOWNEWS今日新聞》報導，業者表示2023年底推出「BEYOND SPECIALTY 超越精品咖啡概念店」，並推出新一代LOGO視覺，有100多家門市陸續換招牌轉型，加上新開的50間門市，全台有超過150間可以看到新的概念店。

業者表示2023年底之後展店的LOGO，就會採用新版本，但不管哪一種招牌，服務上都沒有差別，因此只能說是新舊店面和LOGO的不同而已。

路易莎 咖啡

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