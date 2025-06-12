「不熟同事」發紅色炸彈！他苦惱如何拒絕 網籲留意1事：別變你的問題
收到不熟同事的喜帖，該怎麼辦？一名網友在PTT求救，指出近日收到不熟同事發來的喜帖，自己雖然沒有出席意願，其他同事基於人情壓力都打算赴宴，這讓他非常猶豫，詢問網友這種情況當如何處理。
原PO表示上週拿到同事的喜帖，但不太想去，畢竟跟對方沒有很熟，上班沒什麼交集，「說真的我實在不太想去」。然而其他同樣跟當事人不熟的同事，以及才入職三個月的學弟也有收到，他們因為不知道怎麼推辭已經答應出席，造成他有點人情壓力。
貼文下方網友紛紛建議「就裝死啊，他也不可能問」、「不熟的亂炸都直接不去，連包都不包」、「就說家裡突然有急事，不然就到當天說身體不舒服不能去」、「包1200然後再帶一個人去吃，我是說真的」、「就不要去啊，反正平常都不講話了，他也不會來問你」、「不去600，去就1200」、「包個600過去就好了，人不要出席」。
也有人討論相關經驗、分析同事心態，「會丟帖給不熟的人不外乎是亂槍打鳥看有沒有紅包拿回點血」、「我碩班第一個月就被同學炸」、「不去就早點說，別人要安排桌位，太晚說就變成是你的問題」、「學我爸的朋友呀，包3600全家連女婿外孫一起帶去坐整桌吃喜來登」、「人家禮貌性發給你而已」、「其實淨賺600可能比出席還賺更多，要是我是新人會更開心」。
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