還能吃嗎？乳酪起司冒出粉紅油 內行見圖秒知：恐食器的問題

一名網友昨(11)日在臉書粉專「我愛全聯-好物老實説」中，PO出一張疑似乳酪起司變異照片，畫面中只見原本的白色乳酪起司上，浮出淡粉紅油質狀物體，他上網詢問：「這個乳酪起司是壞了嗎？才買沒幾天，不是長毛，像粉紅色油。」

不少網友見文後，紛紛推測是黏式沙門氏菌污染了乳酪起司，該菌體喜歡在有油質、潮濕處生長。部分網友指出，從照片上判斷，有完美的單一菌落在乳酪起司上生長，且從布滿的痕跡顯示，可能是用來挖乳酪起司的食器污染了食物，建議挖乳酪的器具，最好在使用前以食用酒精消毒，並將水擦乾，再行使用。

還有網友提醒原PO，若發現食物被黏式沙門氏菌污染，切莫為了省錢，而將被污染處挖除後再吃，通常細菌其實已污染了整個食物。也有網友建議原PO，購買這類需冷藏的食物時，開封後一次吃完最為保險，若吃一半冰起來，被污染的風險大增。除此之外，也要注意冰箱是否夠冷，旁邊不要擺放發霉食物，且最好冰冷凍，才不會讓細菌趁機在高脂乳酪旺盛成長。