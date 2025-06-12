快訊

流通商戰／零售業不斷在大陸受挫 超商雙雄苦撐突圍

悲慘的沖繩戰役！慰靈被遺忘的台籍罹難者

劉樸遊學歸來 首談未婚夫陳大天涉閃兵案「錯了就該面對」

還能吃嗎？乳酪起司冒出粉紅油 內行見圖秒知：恐食器的問題

聯合新聞網／ 綜合報導
網友發現乳酪起司上浮出淡粉紅油質狀物體，疑惑還能吃嗎？ 示意圖／ingimage
網友發現乳酪起司上浮出淡粉紅油質狀物體，疑惑還能吃嗎？ 示意圖／ingimage

一名網友昨(11)日在臉書粉專「我愛全聯-好物老實説」中，PO出一張疑似乳酪起司變異照片，畫面中只見原本的白色乳酪起司上，浮出淡粉紅油質狀物體，他上網詢問：「這個乳酪起司是壞了嗎？才買沒幾天，不是長毛，像粉紅色油。」

不少網友見文後，紛紛推測是黏式沙門氏菌污染了乳酪起司，該菌體喜歡在有油質、潮濕處生長。部分網友指出，從照片上判斷，有完美的單一菌落在乳酪起司上生長，且從布滿的痕跡顯示，可能是用來挖乳酪起司的食器污染了食物，建議挖乳酪的器具，最好在使用前以食用酒精消毒，並將水擦乾，再行使用。

還有網友提醒原PO，若發現食物被黏式沙門氏菌污染，切莫為了省錢，而將被污染處挖除後再吃，通常細菌其實已污染了整個食物。也有網友建議原PO，購買這類需冷藏的食物時，開封後一次吃完最為保險，若吃一半冰起來，被污染的風險大增。除此之外，也要注意冰箱是否夠冷，旁邊不要擺放發霉食物，且最好冰冷凍，才不會讓細菌趁機在高脂乳酪旺盛成長。

食安 起司

延伸閱讀

4款「偽健康食品」騙到你了嗎？醫示警：恐造成血糖劇烈波動

羽球／李洋搶夫？陳詩媛靠邊站氣嘟嘟 王齊麟甜喊：配偶欄已填妳

想擺脫眼鏡…26歲警術後「恢復期」無限長 悲喊：近視雷射奪走一切

這款飲品超威！助身體「重開機」還能變瘦 醫提醒：選對口味才有用

相關新聞

還能吃嗎？乳酪起司冒出粉紅油 內行見圖秒知：恐食器的問題

一名網友昨(11)日在臉書粉專「我愛全聯-好物老實説」中，PO出一張疑似乳酪起司變異照片，畫面中只見原本的白色乳酪起司上，竟浮出濃濃的淡粉紅油質狀物體，讓他上網詢問：「這個乳酪起司是壞了嗎？才買沒幾天，不是長毛，像粉紅色油。」

他批百貨公司1款衛生紙架設計超難用 一票人不認同：實用又衛生

許多人在公共場所的洗手間內，習慣用捲筒式衛生紙，並自己將衛生紙撕成一張張來使用，不過近期有些百貨公司換成另一種形式的衛生紙架，透過用「抽取」的方式，來讓民眾取用衛生紙。一名網紅G老闆編哥批評「這是低能兒設計，超級難用」，貼文曝光後，許多網友反稱「我覺得很好用，而且又衛生」。

瑜珈廣告看板讓人覺得「角度不對」 網笑稱：AI做的大法師

許多大樓外牆上會張貼廣告，吸引路人注意。日前有位網友發現，一棟大樓外牆上的瑜珈廣告看板，看起來「怪怪的」，女模特兒不協調的瑜珈姿勢，讓許多人直呼「這是大法師嗎？」

朋友都沒空…一個人去「吃到飽」尷尬嗎？愛好者狂推優點：超享受

一個人適合去「吃到飽」的餐廳用餐嗎？一名網友發文，稱他近期想吃吃到飽，但身邊朋友都沒時間，於是打算一個人去，但又怕很「尷尬」，對此，不少網友認為一個人吃既不用配合他人，又不用擔心衛生問題，是非常享受的用餐方式。

就愛奶精奶茶！飲友求推薦 眾人齊指「一類店」：為飲料才去

炎熱的天氣，許多人會選擇買一杯冰涼的奶茶來消暑。一名女網友發文，稱她一直以為50嵐的「奶精奶茶」最好喝，直到最近喝到可不可的白玉奶茶，發現味道也不錯，想詢問網友還推薦哪家的奶精奶茶？對此，有不少網友推薦「早餐店」的奶茶，並直言：「都是專門買奶茶才吃的」。

外籍同學想吃道地台灣味 一票人狂推這1處：外國人超愛

不少外國人來台都會品嘗道地台灣美食，有一名女大生表示這學期系上來了一位交換學生，非常喜歡吃台灣的食物，不論是零食還是小吃，都來者不拒。系上老師提議要聚餐，這名外籍生好奇是否會有「Very Taiwanese」（很台灣味）的東西，原PO也上網發文請大家給一些意見。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。