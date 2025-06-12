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志願役又加薪！他喊對其他公職不公平 軍職網友不忍了：我操演你耍廢

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友稱只有軍人加薪3萬，對其他公務員不公平。 聯合報系資料照
一名網友稱只有軍人加薪3萬，對其他公務員不公平。 聯合報系資料照

立法院6月10日三讀通過「軍人待遇條例」及「國軍退除役官兵輔導條例」修正案，明定國軍官兵志願役加給增至每個月3萬元。對此，有網友發文抱怨，稱只有軍人加薪，現在物價那麼高，其他公務員怎麼過日子？不過多數網友不以為然，認為軍人保家衛國，要讓他們有後顧之憂。

一名網友在Dcard發文，針對立法院通過的志願役加薪案，他認為非常不公平，軍人4月時才加薪1萬2000元，現在又加至3萬元，直言「難道只有軍人是寶嗎？」，他為公務員、警察、老師抱不平，認為在物價上漲的時代，公職再不加薪，真的要過苦日子了。

此文一出，不少網友不以為然，認為軍人加薪合情合理，「我很羨慕但必須說，不加薪誰來當兵」、「確實軍人該加薪，保家衛國欸，我們不養他們誰來保護我們，至少要讓他們無後顧之憂」、「軍人假少，天天睡軍營，一週只能回家一天，幫軍人加薪是因為軍人苦」、「支持軍人、警察、消防加薪，真正有貢獻的行業才值得加薪」。

也有軍人網友分享工作的辛苦，「看看我們到底都在做什麼，天天站哨熬夜，趕沒必要的資料，加班到兩三點，五點半還是要起床跟集合」、「我在下基地努力時，你在哪，也是吹冷氣耍廢；每個月都在操演，你又在哪，也是吹冷氣，地震我也出去救災」、「我們值，這個國家如果還需要國防、還需要災防、還需要反滲透、還需要戰備，那就要給這份工作應得的尊嚴」。

根據報導，立院是以表決通過軍人待遇條例修法，明年元旦開始實施國軍官兵志願役加給增加至每個月3萬元，但行政院長卓榮泰也表示，軍人待遇條例修正案如果通過，將再次違背預算法規定及憲法精神，行政院絕對依照憲政精神，提出救濟。

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