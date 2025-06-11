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他批百貨公司1款衛生紙架設計超難用 一票人不認同：實用又衛生

聯合新聞網／ 綜合報導
網紅「G老闆編哥」批評這款衛生紙架很難用，不過許多人反而認為「超實用又衛生」。圖擷自臉書「美妝界的尖叫雞-G老闆編哥」
網紅「G老闆編哥」批評這款衛生紙架很難用，不過許多人反而認為「超實用又衛生」。圖擷自臉書「美妝界的尖叫雞-G老闆編哥」

許多人在公共場所的洗手間內，習慣用捲筒式衛生紙，並將衛生紙撕成一張張來使用，不過近期有些百貨公司換成另一種形式的衛生紙架，透過用「抽取」的方式，來讓民眾取用。一名網紅G老闆編哥批評「這是低能兒設計，超級難用」，貼文曝光後，許多網友反稱「我覺得很好用，而且又衛生」。

網紅「G老闆編哥」在臉書貼出「抽取式衛生紙架」的照片，只見衛生紙架用一個外殼罩起來，並有兩個抽取處，從中取出的衛生紙會自動切斷，而G老闆編哥批評「這個設計師應該是沒在百貨公司上過廁所，才會做出那麼低能兒的設計！超級難用！」

文章曝光後，許多網友反而大讚好用，「我覺得滿好用的，而且衛生」、「我覺得很好用，比起滾筒式的，我反而喜歡這種抽取式的衛生紙」、「這種設計是為了防止人偷抽衛生紙吧」、「這種很乾淨吧」、「我很喜歡這種，一般滾筒式衛生紙如果不用手截斷，容易使用過多，但伸手去截斷，又覺得很不衛生」、「這是在防止偷衛生紙的，我以前看過阿姨直接拿走一串滾筒衛生紙」、「這很實用，都不會浪費衛生紙，乾淨又衛生」。

但也有人認同G老闆編哥的觀點，「覺得超難用+1，而且會遇到衛生紙卡在裡面的窘境」、「這個真的超級無敵難用」、「這款容易抽不出來」、「這種設計讓我最抓狂」。

衛生紙 廁所

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