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瑜珈廣告看板讓人覺得「角度不對」 網笑稱：AI做的大法師

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友看到國外廣告發現「瑜珈模特兒的角度怪怪的」，笑稱「請問哪裡有在教這種瑜珈？」圖擷自臉書社團「爆廢公社」
一名網友看到國外廣告發現「瑜珈模特兒的角度怪怪的」，笑稱「請問哪裡有在教這種瑜珈？」圖擷自臉書社團「爆廢公社」

許多大樓外牆上會張貼廣告，吸引路人注意。日前有位網友發現，一棟大樓外牆上的瑜珈廣告看板，看起來「怪怪的」，女模特兒不協調的瑜珈姿勢，讓許多人直呼「這是大法師嗎？」

一名網友在臉書社團「爆廢公社」貼出一張照片，地點疑似在國外的「廣告看板」，只見廣告中正在做瑜珈的女模特兒，身體是朝前，但頭轉了180度，直接仰頭看向後方，呈現不可思議的人體姿勢，讓原PO幽默表示，「請問哪裡有在教這種瑜珈？」

文章曝光後，許多網友幽默地說，「總覺得可以變成大法師」、「頭轉了180度」、「太強了，居然可以練到這樣」、「這是一隻貓頭鷹吧？」、「原來這就是前胸貼後背」、「一生只能教你一次的角度」、「看好了，她只示範一次」、「AI才畫得出來吧」、「這是閻羅王私人家教嗎？」

根據《聯合新聞網》報導，現在有許多AI生成的廣告照片，至於整個廣告影片可否用AI生成？知情人士曾表示，臉書母公司Meta目標在明年底前讓企業能從頭到尾使用人工智慧（AI）製作廣告，和決定廣告的目標客群，未來中小企業可以透過AI生成廣告，但也有些品牌表示，AI產生的廣告可能會失真，就像前面文章所述的「瑜珈廣告」一樣。

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