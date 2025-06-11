瑜珈廣告看板讓人覺得「角度不對」 網笑稱：AI做的大法師

一個人適合去「吃到飽」的餐廳用餐嗎？一名網友發文，稱他近期想吃吃到飽，但身邊朋友都沒時間，於是打算一個人去，但又怕很「尷尬」，對此，不少網友認為一個人吃既不用配合他人，又不用擔心衛生問題，是非常享受的用餐方式。

2025-06-11 12:19