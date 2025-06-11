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朋友都沒空…一個人去「吃到飽」尷尬嗎？愛好者狂推優點：超享受

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友近期想吃吃到飽，但身邊朋友都沒時間，於是打算一個人去。圖／AI生成
一名網友近期想吃吃到飽，但身邊朋友都沒時間，於是打算一個人去。圖／AI生成

一個人適合去「吃到飽」的餐廳用餐嗎？一名網友發文，稱他近期想吃吃到飽，但身邊朋友都沒時間，於是打算一個人去，但又怕很「尷尬」。對此，不少網友認為一個人吃既不用配合他人，又不用擔心衛生問題，是非常享受的用餐方式。

一名網友在PTT發文，表示他最近很想吃吃到飽，不過身邊的朋友都沒有空，加上他本身也不太想約人，於是打算「一個人」去吃，但又擔心那種場合都是呼朋引伴去吃的，他一個人會顯得有點怪，可能會很尷尬，對此詢問網友們的意見。

此文一出，不少網友認為一個人吃才享受，不會尷尬的，「完全不會啊」、「不會，看過不少次單人吃的」、「我吃N次了，很多人也是一個人去吃」、「吃過超爽，根本不會有人注意」、「不會啊，懂得享受生活」、「不會，為什麼在意不重要的陌生人」、「不會啊，常常看到一個人去吃吃到飽耶」、「有看過一個人吃，我覺得想吃就去吃」。

也有網友透露一個人吃的優點，不用配合他人，更不用擔心衛生問題，「一個人吃超爽，靜靜慢慢吃很幸福」、「我看到隔壁自己在吃我還會覺得他懂吃，火鍋這種東西反而是人太多會有點不衛生」、「越老越喜歡一個人，根本超爽超大自由，不想配合別人」、「很常看到一個人的啊，感覺專心吃飯也很爽」、「自己吃真的超爽，跟獨旅一樣會上癮，想幹嘛就幹嘛不用管旁邊人的意見」。

也有網友透露一人吃飯要注意個人物品，最好不要帶太多東西，「自己去吃飯有什麼好奇怪的，只是沒人幫忙顧東西，東西要輕便一點可以帶在身上」、「不會尷尬，我常一個人去，也看過有女生自己去，要注意的是記得放佔位的物品，免得被店員以為走了就收掉」、「不會，但是包包要一直拿著很麻煩，建議空手去，口袋只放一張信用卡」。

餐廳 吃到飽

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