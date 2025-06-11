就愛奶精奶茶！飲友求推薦 眾人齊指「一類店」：為飲料才去

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聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友原本獨鍾50嵐的奶精奶茶，直到最近喝到可不可，發現味道也不錯。圖／AI生成
一名女網友原本獨鍾50嵐的奶精奶茶，直到最近喝到可不可，發現味道也不錯。圖／AI生成

炎熱的天氣，許多人會選擇買一杯冰涼的奶茶來消暑。一名女網友發文，稱她一直以為50嵐的「奶精奶茶」最好喝，直到最近喝到可不可的白玉奶茶，發現味道也不錯，想詢問網友還推薦哪家的奶精奶茶？對此，有不少網友推薦「早餐店」的奶茶，並直言：「都是專門買奶茶才吃的」。

一名女網友在Dcard發文，表示她原本認為50嵐的奶精奶茶是飲料界「最頂」的存在，直到近期喝到可不可的白玉奶茶，真心覺得也不錯喝，同時也詢問網友：「大家覺得奶精奶茶誰最好喝呢？」

此文一出，不少網友推薦早餐店的奶茶，並直言都是為了奶茶才去吃早餐，「首選麥味登」、「晨間廚房、早安山丘，都是專門為了奶茶才吃的」、「呷尚寶」、「弘爺」、「某無名早餐店大冰奶100分，新莊後港的應該知道我在說什麼」、「早餐店，美芝城，推推」、「奶精奶茶就是要在早餐店喝」、「美而美是絕對的霸主」、「早餐店的都好喝」。

也有網友推薦烏內、茶魔、五桐號等店的奶茶，「去一中街剛好碰到烏內開幕，所以這個月愛醇乳白蘭」、「肯定是茶魔，驚艷到不行」、「南部推高雄的蓁香茗茶，可是珍珠我覺得沒有那麼好吃，北部的話板橋的楊家珍珠奶茶也很好喝」、「奶精奶茶感覺不會差到那裡去，五桐號、德正的珍珠奶綠也可以」、「龍角的厚奶茶系列，雖然是奶精但真的好好喝」。

另有網友推薦便利商店或餐廳的奶茶，「7-11新的系列不可思議的冰焦糖伯爵瑪茶朵，最近超愛」、「刁民酸菜魚裡面的古早味奶茶」、「麥當勞的蜂蜜奶茶」、「摩斯紅茶加奶精」、「沒人覺得酸菜魚的奶茶也不錯嗎？目前喝到兩家都很喜歡」。

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