外籍同學想吃道地台灣味 一票人狂推這1處：外國人超愛

不少外國人來台都會品嘗道地台灣美食，有一名女大生表示這學期系上來了一位交換學生，非常喜歡吃台灣的食物，不論是零食還是小吃，都來者不拒。系上老師提議要聚餐，這名外籍生好奇是否會有「Very Taiwanese」（很台灣味）的東西，原PO也上網發文請大家給一些意見。

這名女大生在Dcard發文表示，這位來自德國的外籍生中文非常好，可以與人溝通，講話也很有禮貌，更愛吃台灣的食物。原PO推薦不少零食給他，當中小泡芙擄獲他的心。不僅零食，道地台灣小吃也來者不拒，就連外國人最怕的豬血糕他也能表演一口吞，是個非常喜歡嘗試新東西的人。

原PO說，系上老師提議要辦聯誼聚餐，外國同學知道後非常期待，還好奇地問是不是有「Very Taiwanese」的東西，原PO認為比較有台灣味的就是辦桌菜，東西豐富也很有代表性，她也發文詢問大家意見，「有什麼推薦冷凍辦桌菜嗎？希望是那種懷舊古早味或是說有其他也很台灣味的也行」。

貼文引來不少討論，「手搖飲料，夜市逛一遍有很多東西可以拿出來報告吧」、「臭豆腐」、「牛肉麵」、「番茄炒蛋非常有台灣味，還會讓你想起阿嬤」、「早餐店大冰奶和抓餅加蛋，但是擔心他會不會拉肚子」、「我只想到炸雞排」、「帶他去夜市比較快吧？我都這樣做」、「找找看台菜館，或許是你要的」。

而「熱炒店」是最多人推薦的，「直接去熱炒店」、「帶他去熱炒店！找一間菜色好吃的店，多點一點菜+18天啤酒，個人覺得非常非常讚」、「我覺得外國人最討厭的應該是臭豆腐，去吃熱炒最快」、「直接去熱炒店，蚵仔酥、炒青菜」、「我有很多外籍同事，台灣熱炒店大家接受度挺高的，尤其是日籍同事特愛熱炒」、「大排檔熱炒」、「其實熱炒店就很能夠代表台灣了」、「台灣味就是熱炒店，有些還能唱KTV超讚的」。

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