包包夾層搜出發票慘變1模樣 她傻眼：可以復原嗎？

統一發票每兩個月開獎一次，這也是不少人期待的小確幸。有一名女網友發文求助，表示自己從包包找到一張發票，但因為塞在包包裡很久，材質又是感熱紙，因此一拿出來發票整張都變成白色，完全看不到任何字樣，讓她非常傻眼，想問大家「感熱紙發票字跡消失可以復原嗎？」

從原PO在Dcard貼出的照片看到，這張發票上面看不到任何字跡，白得跟一般白紙沒什麼兩樣，她說這是從自己的包包夾層挖出來的，看到的時候簡直傻眼，直呼「這也變得太…透徹白了吧，第一次看到」。原PO擔心這張發票萬一中了100萬該怎麼半，於是發文求助網友們是否有辦法可以復原？

貼文引起不少討論，「不可能復原」、「下次用載具吧」、「都放到字徹底消失了，就算中1000萬，應該也都過期了」、「白到這個地步，應該都過期了」、「這張紙跟愛情一樣，錯過就沒了」、「通常要用個盒子或密封袋裝起來，跟空氣接觸太久，感熱紙變魔術」。有網友建議拿去冰或用火烤試試看，「拿去冰」、「冷凍」、「冰冰箱」、「可以，再次加熱」、「用火燒可以試看看」、「打火機烤一下」。

其中還有人建議原PO向店家申請再印一張，但有內行人以自己過去打工經驗表示不行，她說補印的發票是沒有兌獎功能的，通常會補印可能都只是撕毀一小角，基本上還是能看出號碼的，因此若要兌獎，就得要持原發票且能辨識發票號碼才可以兌獎。

中區國稅局表示，若遇到發票字跡模糊、損壞而無法兌獎，可以持正本發票前往開立該發票的商家申請協助；若是電子發票，商家將根據原交易紀錄補印發票證明聯；要是傳統發票商家，則提供蓋有統一發票章的存根聯影本，這是兌獎的重要依據。