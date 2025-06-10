快訊

奧地利爆校園槍擊！驚傳學生、教師傷亡「至少8死」

濫用公務車燒進文化部！史哲遭爆搭車去推拿 挨酸研究青草藥文化

台中女高中生失聯6天 家屬憂「被騙去國外」急協尋…警今找到人

包包夾層搜出發票慘變1模樣 她傻眼：可以復原嗎？

聯合新聞網／ 綜合報導
統一發票每兩個月開獎一次，是不少人的小確幸。圖／聯合報系資料照片
統一發票每兩個月開獎一次，是不少人的小確幸。圖／聯合報系資料照片

統一發票每兩個月開獎一次，這也是不少人期待的小確幸。有一名女網友發文求助，表示自己從包包找到一張發票，但因為塞在包包裡很久，材質又是感熱紙，因此一拿出來發票整張都變成白色，完全看不到任何字樣，讓她非常傻眼，想問大家「感熱紙發票字跡消失可以復原嗎？」

從原PO在Dcard貼出的照片看到，這張發票上面看不到任何字跡，白得跟一般白紙沒什麼兩樣，她說這是從自己的包包夾層挖出來的，看到的時候簡直傻眼，直呼「這也變得太…透徹白了吧，第一次看到」。原PO擔心這張發票萬一中了100萬該怎麼半，於是發文求助網友們是否有辦法可以復原？

貼文引起不少討論，「不可能復原」、「下次用載具吧」、「都放到字徹底消失了，就算中1000萬，應該也都過期了」、「白到這個地步，應該都過期了」、「這張紙跟愛情一樣，錯過就沒了」、「通常要用個盒子或密封袋裝起來，跟空氣接觸太久，感熱紙變魔術」。有網友建議拿去冰或用火烤試試看，「拿去冰」、「冷凍」、「冰冰箱」、「可以，再次加熱」、「用火燒可以試看看」、「打火機烤一下」。

其中還有人建議原PO向店家申請再印一張，但有內行人以自己過去打工經驗表示不行，她說補印的發票是沒有兌獎功能的，通常會補印可能都只是撕毀一小角，基本上還是能看出號碼的，因此若要兌獎，就得要持原發票且能辨識發票號碼才可以兌獎。

中區國稅局表示，若遇到發票字跡模糊、損壞而無法兌獎，可以持正本發票前往開立該發票的商家申請協助；若是電子發票，商家將根據原交易紀錄補印發票證明聯；要是傳統發票商家，則提供蓋有統一發票章的存根聯影本，這是兌獎的重要依據。

統一發票 國稅局

延伸閱讀

民視驚傳「砸椅見血」事件！3年前Dcard「罪狀文」重現疑指小主管？

只付外送平台費！超狂幸運兒僅花3元 中200萬發票特獎

3-4月統一發票中獎結果出爐 開出15張千萬大獎 是你嗎？

800萬資金單筆投00878、00919、0056、0050、00940選誰？00878能月領6萬

相關新聞

包包夾層搜出發票慘變1模樣 她傻眼：可以復原嗎？

統一發票每兩個月開獎一次，這也是不少人期待的小確幸。有一名女網友發文求助，表示自己從包包找到一張發票，但因為塞在包包裡很久，材質又是感熱紙，因此一拿出來發票整張都變成白色，完全看不到任何字樣，讓她非常傻眼，想問大家「感熱紙發票字跡消失可以復原嗎？」

大溪老街人潮衰退「跌出10大觀光景點」 遊客曝3致命關鍵：不會再去

桃園大溪老街在2023年以698.8萬人次，位居國內十大觀光景點第10名，但去（2024）年觀光人數下滑，僅剩628萬人次，跌出十大景點之外。臉書粉專「桃園號」分享地方人士的看法，表示觀光人數減少與「預期會塞車」的心理有關。

夫妻開早餐店月入20萬 他曝甘苦談：工時12小時、全年無休

許多人想透過創業致富，不過過程艱辛，也常面臨許多風險。日前有位網友分享，他好友夫妻檔開早餐店，店址選在新北市中和區，兩人從凌晨5點半就營業，一路開到下午2點，兩人月收平均18-20萬，等於一人月薪9-10萬，原PO大讚「以肯拚、認真做的人來說，這算不錯的選擇了」。

她曝1型號飛機很常出事「要退票嗎？」 網安慰：車禍機率更高

出國旅行會擔心飛機失事嗎？一名女網友發文表示月底準備出國，也訂好機票了，上網查飛機機型是波音737-800，這才發現此型號飛機很常出事，於是詢問網友：「該退換票還是只是我太小題大作呢？」

從美食沙漠起家！他不解新竹1間小火鍋遍布全台 愛好者讚：CP值高

新竹被許多人戲稱「美食沙漠」，卻有一間店崛起，成為全台知名連鎖餐飲。一名網友發文，不解「六扇門」原本只是新竹的小火鍋店，為何現在能在台灣開那麼多間分店呢？

冷氣機調低溫是大忌！專家揭最佳冷氣溫度 出現這3情況要即停用

天氣持續酷熱，又是冷氣機出動時候，但原來開冷氣即調至最低溫度竟是大忌！台電之前就曾建議可把冷氣設定…

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。