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大溪老街人潮衰退「跌出10大觀光景點」 遊客曝3致命關鍵：不會再去

聯合新聞網／ 綜合報導
桃園知名景點大溪老街人潮衰退，地方盼能改善交通問題翻轉。聯合報系資料照片／記者曾增勳攝影
桃園知名景點大溪老街人潮衰退，地方盼能改善交通問題翻轉。聯合報系資料照片／記者曾增勳攝影

桃園大溪老街在2023年以698.8萬人次，位居國內十大觀光景點第10名，但去（2024）年觀光人數下滑，僅剩628萬人次，跌出十大景點之外。臉書粉專「桃園號」分享地方人士的看法，表示觀光人數減少與「預期會塞車」的心理有關。貼文引起不少討論，網友們點名「塞車嚴重」、「停車位不夠又貴」、「特色不足」是3項關鍵。

「桃園號」昨（9）日分享《聯合報》的新聞，並轉述地方人士的看法，表示老街遊客減少是因為不少人有「大溪會塞車」的預期心理，所以乾脆不去，為此桃園市政府研擬推動捷運綠線延伸至大溪，盼能解決塞車問題。粉專也問大家，「各位覺得大溪老街遊客會減少的原因是什麼？」

貼文一出，不少人都抱怨除了塞車，停車也是一大問題，「66尾端太會塞，很想去卻不敢去」、「上個月有去，除了塞車很不開心之外，停車位找半天找不到，逛完也覺得頗無聊，我這個中壢人10年內應該不會再去了」、「停車位少得要死，大下坡遇到假日就是一路塞到交流道附近」、「塞車、停車、沒看點」、「假日塞車不打緊，停車費貴死人」、「附近好幾個停車場假日一小時150，超級盤」、「停車位太少、路小條、人擠人」。

此外還有網友透露特色不足也是一大關鍵，「全台的老街都一樣，賣的東西跟全台的夜市差不多，早就沒有特色了」、「沒吸引力呀！都那樣而已，膩了」、「交通是一大問題，再來全國各地的老街商圈，販賣的東西都大同小異，怎麼逛就是賣那些吃的、喝的、玩的，逛個幾次就沒新鮮感了，人潮當然會減少」、「沒特色，一點都沒興趣」。

大溪老街 塞車 停車位

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