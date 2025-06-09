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夫妻開早餐店月入20萬 他曝甘苦談：工時12小時、全年無休

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友分享，朋友夫妻倆開了早餐店，月薪可達18-20萬，但工時12小時，幾乎全年無休，照片為早餐店示意圖。 圖／ingimage
一名網友分享，朋友夫妻倆開了早餐店，月薪可達18-20萬，但工時12小時，幾乎全年無休，照片為早餐店示意圖。 圖／ingimage

許多人想透過創業致富，不過過程艱辛，也常面臨許多風險。日前有位網友分享，他好友夫妻檔開早餐店，店址選在新北市中和區，兩人從凌晨5點半就營業，一路開到下午2點，兩人月收平均18-20萬，等於一人月薪9-10萬，原PO大讚「以肯拚、認真做的人來說，這算不錯的選擇了」。

原PO在PTT發文表示，朋友和太太兩人在中和開了一間早餐店，因為地段不錯，所以月租要7萬元，而且請了4個工讀生，早上5點半開門，下午2點收工，加上備料、收攤，一天工作時數達12小時。

原PO補充說明，朋友除非有事，不然都「不店休」，老闆跟老闆娘輪流月休2天，不能同時休假，因為工讀生不會用煎台，老闆甚至有時候根本不休假，因此兩人合計月薪18-20萬。原PO表示，「其實以肯拚、認真幹的人來說，開早餐店算是不錯的選擇了，最起碼有兌換到工錢價值」。

貼文曝光後，有人大讚，「不錯，至少付出有得到收穫」、「這種工作很適合工作狂」、「不錯了，一堆人眼高手低」、「推腳踏實地」、「原來早餐店不錯」、「很多工作做起來，後續收益高」。

但也有人指出問題所在，「這感覺很累，沒什麼生活品質」、「不如去台積電賣肝」、「不能同時休假也太慘，根本沒有生活品質」、「早餐店算上備料時間，早就超過12小時了」、「按照原PO朋友的開法，開一間早餐店，時間就被綁死了」。

月薪 早餐店

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