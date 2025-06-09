快訊

監視器全拍下！北部女酒店被帶出場 遭毆昏丟花蓮大海中溺斃

午後雷雨來了！17縣市大雨特報 恐一路下到晚上

台積電重返千元收1,005元 台股上漲129點收21,790點

她曝1型號飛機很常出事「要退票嗎？」 網安慰：車禍機率更高

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友月底準備出國也訂好機票了，但發現飛機機型是常出事的波音737-800。示意圖／ingimage
一名女網友月底準備出國也訂好機票了，但發現飛機機型是常出事的波音737-800。示意圖／ingimage

出國旅行會擔心飛機失事嗎？一名女網友發文表示月底準備出國，也訂好機票了，上網查飛機機型是波音737-800，這才發現此型號飛機很常出事，於是詢問網友：「該退換票還是只是我太小題大作呢？」

原PO在Dcard發文，表示月底要出國遊玩，機票也訂好了，在刷手機影片時看到波音737-800沒有個人螢幕，上網查詢才發現自己要搭乘的飛機就剛好是波音737-800，而且也得知此型號的飛機很常出事。

原PO舉例，包含之前發生事情的濟州航空事件也是此型號的飛機，雖然很多事故都是外界因素和保養的問題，而男友也認為只是短途飛行不用擔心那麼多，但她還是很害怕，當時訂機票只看到時間剛好對到就下訂了，現在正在考慮是否「退票」，也詢問網友們的意見。

此文一出，不少人勸原PO空難機率低，不用害怕，「空難再怎麼樣也比車禍機率低超級多，即使是最常出事的機種，也絕對比車子在台灣路上跑來得安全」、「每天都千百台在飛的，出事機率比妳坐汽車還安全，如果會怕就換別的班次吧」、「不敢搭就別搭，妳在台灣路上走路被撞到的機率，比737-800摔掉的機率還高不知道幾倍」。

也網友分享搭乘此型號飛機的經歷，「上次飛重慶也是這台，還活得好好的」、「上次去韓國也搭華航的這台，那時候剛好是韓國飛機出事不久，原本也擔心，但其實蠻穩的，比去日本的大飛機還穩，去日本很容易遇到亂流」、「我飛737的，除了有點晃，其實還好啦」、「我人生搭超過100架飛機都沒事」'「沒事啦，我一年飛5～7次，737也搭很多次了」。

根據「財經新報」相關報導，波音737-800過去20年來發生過26起意外，上一起事故就是2022年中國東方航空航班飛往廣州途中墜毀，機上132人全部喪生，2023年又面臨3.3萬名機械師罷工，飛安意外重創商譽，讓波音陷入財務危機，2024年前三季總虧損已累計約80億美元，為2020年新冠疫情來，最嚴重的虧損。

飛機 波音 出國旅遊

延伸閱讀

富人上台大機率是窮人6倍！作家：讀書已難翻轉階級 要靠婚姻

沖繩租車加錯油遭罰8萬！夫妻怒吼「被敲竹槓」 網不挺：還有其他損失

上車少做1事…搭計程車5分鐘挨罰3000元 網紅認了：忙講電話

10人有1人秒回家！機場接送司機必問1句話 網讚：乘客的天使

相關新聞

她曝1型號飛機很常出事「要退票嗎？」 網安慰：車禍機率更高

出國旅行會擔心飛機失事嗎？一名女網友發文表示月底準備出國，也訂好機票了，上網查飛機機型是波音737-800，這才發現此型號飛機很常出事，於是詢問網友：「該退換票還是只是我太小題大作呢？」

從美食沙漠起家！他不解新竹1間小火鍋遍布全台 愛好者讚：CP值高

新竹被許多人戲稱「美食沙漠」，卻有一間店崛起，成為全台知名連鎖餐飲。一名網友發文，不解「六扇門」原本只是新竹的小火鍋店，為何現在能在台灣開那麼多間分店呢？

冷氣機調低溫是大忌！專家揭最佳冷氣溫度 出現這3情況要即停用

天氣持續酷熱，又是冷氣機出動時候，但原來開冷氣即調至最低溫度竟是大忌！台電之前就曾建議可把冷氣設定…

上車少做1事…搭計程車5分鐘挨罰3000元 網紅認了：忙講電話

搭乘汽車，無論是駕駛或乘客都務必繫上安全帶。一名網友發文，稱他快40歲以來第一次被開交通罰單，原因竟然是搭乘「計程車」沒有繫安全帶，被開了3000元的罰單，因此呼籲網友不管多忙，「上車後一定要先繫安全帶」。

「因為豆漿濃啊」到底是什麼哏？網全笑翻：老人味飄出來

你還記得那些年洗腦的廣告台詞嗎？一名網友分享，近期被同事問到「為何每天都喝豆漿？」，他開玩笑表示「因為豆漿濃啊」，結果對方滿頭問號，讓他驚訝自己是老人了嗎？貼文一出後，引起廣大網友熱議。

名字有「花名」她嘆老氣 過來人反讚：好聽有氣質

你滿意自己的名字嗎？一名女網友分享，至今認識大約200位女同學，只有自己和另一名同學的名字有「蓮」這個字，認為名字有蓮的人幾乎落在50歲左右，讓她哭笑不得。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。