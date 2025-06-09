她曝1型號飛機很常出事「要退票嗎？」 網安慰：車禍機率更高

出國旅行會擔心飛機失事嗎？一名女網友發文表示月底準備出國，也訂好機票了，上網查飛機機型是波音737-800，這才發現此型號飛機很常出事，於是詢問網友：「該退換票還是只是我太小題大作呢？」

原PO在Dcard發文，表示月底要出國遊玩，機票也訂好了，在刷手機影片時看到波音737-800沒有個人螢幕，上網查詢才發現自己要搭乘的飛機就剛好是波音737-800，而且也得知此型號的飛機很常出事。

原PO舉例，包含之前發生事情的濟州航空事件也是此型號的飛機，雖然很多事故都是外界因素和保養的問題，而男友也認為只是短途飛行不用擔心那麼多，但她還是很害怕，當時訂機票只看到時間剛好對到就下訂了，現在正在考慮是否「退票」，也詢問網友們的意見。

此文一出，不少人勸原PO空難機率低，不用害怕，「空難再怎麼樣也比車禍機率低超級多，即使是最常出事的機種，也絕對比車子在台灣路上跑來得安全」、「每天都千百台在飛的，出事機率比妳坐汽車還安全，如果會怕就換別的班次吧」、「不敢搭就別搭，妳在台灣路上走路被撞到的機率，比737-800摔掉的機率還高不知道幾倍」。

也網友分享搭乘此型號飛機的經歷，「上次飛重慶也是這台，還活得好好的」、「上次去韓國也搭華航的這台，那時候剛好是韓國飛機出事不久，原本也擔心，但其實蠻穩的，比去日本的大飛機還穩，去日本很容易遇到亂流」、「我飛737的，除了有點晃，其實還好啦」、「我人生搭超過100架飛機都沒事」'「沒事啦，我一年飛5～7次，737也搭很多次了」。

根據「財經新報」相關報導，波音737-800過去20年來發生過26起意外，上一起事故就是2022年中國東方航空航班飛往廣州途中墜毀，機上132人全部喪生，2023年又面臨3.3萬名機械師罷工，飛安意外重創商譽，讓波音陷入財務危機，2024年前三季總虧損已累計約80億美元，為2020年新冠疫情來，最嚴重的虧損。