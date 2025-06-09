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冷氣機調低溫是大忌！專家揭最佳冷氣溫度 出現這3情況要即停用

香港01／ 撰文：布萊恩
炎熱天氣冷氣機是必備法寶之一，但原來開冷氣即調至最低溫度竟是大忌。中央社
炎熱天氣冷氣機是必備法寶之一，但原來開冷氣即調至最低溫度竟是大忌。中央社

天氣持續酷熱，又是冷氣機出動時候，但原來開冷氣即調至最低溫度竟是大忌！台電之前就曾建議可把冷氣設定26度到28度，再搭配電風扇或循環扇，令房間變涼之餘更可節省電費，一舉兩得。另外，如冷氣機出現3個情況，就要立即停用，免生意外。

台電：冷氣溫度設定至過低增加耗電

到底冷氣開幾度才合適？有網友發現台電（台灣電力公司）曾於臉書上分享冷氣機使用技巧，明言如果把冷氣溫度設定至過低會增加耗電，電費自然也會上升，「冷氣剛開始運轉時，為了達到設定溫度，會高功率運轉（是最耗電的時候），如果溫度一下子就調得太低，反而將高功率運轉時間拉長也耗電」。

台電倡冷氣機設26度到28度 配電風扇省電

台電又指出，冷氣溫度每調高1度可省電6%，建議如果想幫冷氣加速降溫同時省電，可把冷氣設定於26度到28度，再搭配電風扇或循環扇，有助於室內空氣對流，提高「冷房」效果來省電，「冷氣設定26到28度並搭配電扇就很涼唷」。

另外，台電表示，如果對冷氣需求較低、開機時間不長，只在睡前開啟讓室內降溫就關閉冷氣，定頻式冷氣機已符合需求，但如需長時間使用冷氣，建議改用變頻式冷氣機更省電，「能源效率第1級+CSPF值高的機種最省電」。

冷氣機出現3情況要停用

除了溫度設定，冷氣機如果開動時出現3種情況，包括「噪音過大」、「震動過大」、「有異味」，應立即停用及安排維修，以免發生危險。

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文章授權轉載自《香港01》

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