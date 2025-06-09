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從美食沙漠起家！他不解新竹1間小火鍋遍布全台 愛好者讚：CP值高
新竹被許多人戲稱「美食沙漠」，卻有一間店崛起，成為全台知名連鎖餐飲。一名網友發文，不解「六扇門」原本只是新竹的小火鍋店，為何現在能在台灣開那麼多間分店呢？對此，不少網友認為其成功原因在於「高CP值」。
一名網友在PTT發文，表示在「美食沙漠」的新竹，六扇門原本只是一間小火鍋店，現在卻在全國各個縣市都開設分店，他很好奇其中的原因，對此詢問網友們的意見。
此文一出，不少網友分析它的成功原因，「便宜」、「CP值爆高，最近我研發出一鍋兩吃，超划算」、「那種價位，CP值還可以」、「CP值啊，你看看三媽漲到快跟它一樣了」、「CP值很高呀」、「老實說，CP還不錯」。
不少網友分享自己去過的分店，也舉出好吃的餐點，「竹東、竹北六家生意都不錯」、「新北這邊開好多家生意都超好」、「各種麵餅乾冰淇淋」、「麻辣鍋好吃」、「台中幾家生意都很好」、「昨天（6日）特價，新的雞肉鍋買一送一」、「湖口吃飯時間都客滿生意超好」。
官方臉書曾介紹，六扇門第一間店是新竹民生店，2014年開始營業，經營理念是「百元鍋物，精緻享受」，希望客人以平價的價格享用到精緻的餐點。
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