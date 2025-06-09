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上車少做1事…搭計程車5分鐘挨罰3000元 網紅認了：忙講電話

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友第一次被開交通罰單，原因竟然是搭乘「計程車」沒有繫安全帶。計程車示意圖，非新聞當事人。 聯合報系資料照
一名網友第一次被開交通罰單，原因竟然是搭乘「計程車」沒有繫安全帶。計程車示意圖，非新聞當事人。 聯合報系資料照

搭乘汽車，無論是駕駛或乘客都務必繫上安全帶。一名網紅發文，稱她快40歲以來第一次被開交通罰單，原因竟然是搭乘計程車沒有繫安全帶，被開了3000元的罰單，因此呼籲網友不管多忙，「上車後一定要先繫安全帶」。

IG上超過5萬粉絲追蹤的網紅「萱萱的萱萱」在Threads發文，她貼出收到交通罰單的照片，顯示扣除手續費後，應繳3000元罰鍰。她表示，活到快40歲第一次被開單，只因為搭乘計程車未繫安全帶，在上高速公路的閘口前被警察攔查，就被罰了3000元。她在回覆留言時補充，「我平常都會繫，這次是因為忙著講電話，上車不到5分鐘，還來不及繫，就被攔下來開罰」，呼籲網友們上車後多忙一定要先繫安全帶。

此文一出，有網友提到司機應要盡到提醒的義務，「法規規定全車必須繫，你上車後司機有口頭告知、標語或者系統提示繫安全帶，抓到就是罰乘客，如果上述都沒有就是罰司機」、「司機沒提醒不夠貼心」、「通常上車，駕駛師傅都會告知要攜安全帶」、「本來就要繫 司機也有告知的義務，照理講司機沒有告知提醒，也要被開罰單的」。

也有網友分享被開罰的經驗，「沒事，我上個月也被開罰」、「那年我23歲也是人生第一張罰單，但我是在我家路口剛上計程車後，不知道哪裡跑出來的警察跟車然後敲車窗」、「我是上個月被罰安全帶沒繫到安全點」、「我上星期平面上國8也有遇到，心想遠遠就看到取締告示牌，拉個安全帶也不用3秒，是抓得到人嗎」。

根據《道路交通管理處罰條例》第31條規定：

汽車行駛於道路上，其駕駛人、前座或小型車後座乘客未依規定繫安全帶者，處駕駛人新臺幣一千五百元罰鍰；營業大客車駕駛人未依規定繫安全帶者，處駕駛人新臺幣二千元罰鍰。

汽車行駛於高速公路或快速公路，違反前項規定或大型車乘載四歲以上乘客未依規定繫安全帶者，處駕駛人新臺幣三千元以上六千元以下罰鍰。

計程車 罰單 網紅 交通違規

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